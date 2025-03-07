7 eksikli Trabzonspor, Hatay karşısında!

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında bu akşam Atakaş Hatayspor’u konuk edecek.

Papara Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Bordo mavililerde sakat olan Savic, Enis, Nwakaeme, Malheiro, Draguş ve Jabol-Folcarelli ile cezalı Mustafa forma giyemeyecek. Hatayspor’da da sarı kart cezalısı Bamgboye yok.

SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA VAR

· 13.30 RHG Enertürk Enerji Stadyumu: Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (Ali Şansalan).

· 16.00 Corendon Airlines Park: Onvo Antalya-Çaykur Rize (Cihan Aydın).