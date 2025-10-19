×
7 eksikli Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'le moral arıyor!

Güncelleme Tarihi:

7 eksikli Fenerbahçe, Fatih Karagümrükle moral arıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 07:00

Fenerbahçe bugün, ligde son sırada yer alan İstanbul ekibini ağırlıyor.

Milli araya Samsun deplasmanında 2 puan bırakarak giren Fenerbahçe bugün sahasında konuk edeceği Karagümrük’ü yenerek moral bulmak istiyor.

Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek.

Ligde puan kaybına tahammülü olmayan Kanarya bugün sahaya 7 oyuncusundan yoksun olarak çıkacak. Sarı lacivertlilerde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un yanı sıra tedavileri süren Ederson, İrfan Can Eğribayat, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Milan Skriniar bu maçta forma giyemeyecek.

KARAGÜMRÜK 5’TE 0 ÇEKTi

Ligde çıktığı son 5 maçta puan alamayan ve Kadıköy’den iyi bir sonuçla dönerek son sıradan kurtulmanın planlarını yapan Karagümrük’te ise sağ bek Ricardo Esgaio sakatlığı nedeniyle bugün yok.

SÜPER LiG'DE 3 MAÇ DAHA VAR

14.30 | KAYSERiSPOR-SAMSUNSPOR
17.00 | ALANYASPOR-GÖZTEPE
17.00 | GAZiANTEP FK-ANTALYASPOR

