7.2 milyon sterlinlik Mesut Özil problemi

1- Mesut, Londra ekibinden sözleşmesinin sonuna kadar alacağı olan 7.2 milyon poundu bırakmamakta kararlı.

2- Arsenal ise ocakta yolları ayırarak haftada 350 bin pound kazanan yıldıza bu parayı ödemekten kurtulmak istiyor.

3- Arteta belirsizlikten rahatsızlığını dile getirirken, Fenerbahçe gibi DC United da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Fenerbahçe’nin Mesut Özil rüyası adım adım gerçekleşme yolunda devam ediyor. Son olarak Arsenal Kulübü haftada 350 bin pound kazanan yıldız futbolcuyla anlaşmayı sonlandırmak için görüşmelere başladı. Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden Mesut takımdan ayrılmaması halinde 7.2 milyon pound daha kazanacak. İngiliz kulübü de bu ücreti vermemek için bir formül geliştirmeye çalışıyor. Özellikle pandemi döneminde de indirime gitmeyen Mesut’un alacaklarından vazgeçmeyeceğini iyi bilen Arsenal Kulübü, bu sebeple oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılmasına son derece sıcak bakıyor.

Arteta: En iyi çözümü bulacağız

Mesut’la en az Fenerbahçe kadar ilgilenen bir diğer kulüp ise ABD ekiplerinden DC United. Arsenal patronu Mikel Arteta da bu belirsizlikten son derece şikâyetçi. İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, kısa süre içinde bu duruma bir çözüm bulunmasını umduğunu söylerken, “Önümüzdeki birkaç gün içinde ne olacağına karar vereceğimizi söylüyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Belli ki artık diğer kulüplerle pazarlık yapmakta özgür. Yakın gelecekte kendisi için en iyi çözümün ne olduğunu oyuncu ve menajeri ile de konuşacağız, herkes için en iyi çözümü bulmaya çalışacağız” dedi.

En son 11 ay önce oynadı

Menajeri Erkut Söğüt de geçtiğimiz günlerde “Mesut’un sözleşmesinin bitmesine 6 ay var. Şu an herhangi bir kulüple anlaşmadık. Mesut’un önceliği takımda kalmak ama şimdi ayrılmak isterse önce Arsenal ile anlaşmalıyız. Çeşitli opsiyonlarımız var ve bunları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki 10 gün içerisinde süreç daha da netleşir” açıklaması yapmıştı. Arteta tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil, son resmi maçına 7 Mart 2020’de West Ham United ile oynanan lig maçında çıkmıştı. 11 aydır yeşil sahalardan uzak kalan gurbetçi futbolcu, Arsenal’de 254 maçta 44 gol, 77 asistlik performansı imza atmıştı.

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