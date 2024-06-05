6'ncı Etnospor Kültür Festivali yarın başlıyor… Bilal Erdoğan: Filistinli misafirlerimiz olacak

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6. Etnospor Kültür Festivali 6-9 Haziran arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. 30 ülkeden katılımın olacağı festival 4 gün sürecek.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

Festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler sunulacak.

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda alanda bulunan atölyelerde, geleneksel sanatlara dair tecrübe imkanı sağlanacak.

"FİLİSTİNLİ MİSAFİRLERİMİZ OLACAK"

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 6 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda başlayacak 6. Etnospor Festivali öncesi A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Bilal Erdoğan, festivale dair şu ifadeleri kullandı:

"7 Ekim’den bu yana İsrail’in Filistin’e karşı düzenlediği soykırımı burada çocuklar temelinde ele almak istiyoruz. Filistinli misafirlerimiz olacak. Onlar hem kendi sanatlarını icra edecek hem Gazze’deki çocukların da oynamaya hakkı olduğunu orada yaşatmaya çalışacağız.”

"Bu konfederasyonu 2015 yılında kurduğumuzda geleneksel sporları ülkemizde nasıl tanıtabiliriz diye düşündük. O zaman 2016 yılında bugün Küçükçekmece'de ilk festivalimizi yaptık. Halkımızın çok ciddi teveccühünü gördük. Bu işe ağırlık vermeye başladık."

"İstanbul'da 6'ncısı yapılan festival, bir tarafta geleneksel sporlar, bir tarafta sahne sanatları ve bu kadar çok katılımla yapılan çok özgün bir festival. Bunun İstanbul'da olması da çok isabetli. Çünkü İstanbul dünyanın buluşma noktası. En ulaşabilir şehirlerden bir tanesi."