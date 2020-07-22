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68 Aksaray Belediyespor 2-1 1928 Bucaspor
TFF 3. Lig 1. Grup yarı final maçında 68 Aksaray Belediyespor ile 1928 Bucaspor karşılaştı. Mücadeleyi uzatmalar sonucu 2-1 kazanan Aksaray Belediyespor finalde 24 Erzincanspor'un rakibi oldu.
68 Aksaray Belediyespor'un gollerini 45. dakikada Emre Kocadağ ve 94. dakikada Gökhan Köseoğlu(kendi kalesine) atarken 1928 Bucaspor'un sayısını 76. dakikada penaltıdan Gökhan Erdöl kaydetti.
Bu sonuçla 68 Aksaray Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde 24 Erzincanspor'un rakibi oldu.
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