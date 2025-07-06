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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu!

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#Kırkpınar#Türkiye#Orhan Okulu
664. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Orhan Okulu oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 18:33

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Orhan Okulu kazandı.

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Edirne’de bu yıl 664’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanlık güreşleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakası Feyzullah Aktürk ile Orhan Okulu arasında yaşandı.

Müsabakayı kazanan Orhan Okulu, üçüncü kez Türkiye Başpehlivanı oldu.

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YARI FİNALİSTLER

Feyzullah Aktürk - Ali İhsan Batmaz
Enes Doğan - Orhan Okulu

SON 2 YILIN BAŞPEHLİVANI ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

Yusuf Can Zeybek ile Ali İhsan Batmaz arasındaki çeyrek finalde son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek daha atak güreşti.

Rakibini uzun süre bastırarak bunaltan Yusuf Can, normal sürede Ali İhsan'a üstünlük sağlayamadı. Puanlama bölümünde ise rakibinin boşluğundan yararlanan Ali İhsan Batmaz, paçasını kaptırmasına rağmen kurtularak arkasına geçtiği Yusuf Can'dan puan aldı ve müsabakadan galip ayrıldı.

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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çeyrek finalde veda eden Yusuf Can Zeybek, üst üste 3. kez şampiyon olarak altın kemerin daimi sahibi olma hayaline ulaşamadı.

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#Kırkpınar#Türkiye#Orhan Okulu

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