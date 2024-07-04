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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar ve kura çekimi başladı

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#Kırkpınar#Yağlı Güreş#Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar ve kura çekimi başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 10:18

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt ve kura çekimi işlemleri başladı.

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Edirne'de bu yıl 663.'sü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor.

Saat 13.00'de başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak güreşler, 7 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boyların güreşleriyle devam edecek ve başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.

Kıran kırana müsabakaların yaşanacağı Er Meydanı'nda mücadele edecek pehlivanların kayıt ve kura çekimi işlemleri başladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye gelen pehlivanlar, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan platformlarda kayıtlarını yaptırıp kuralarını çekiyor.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar ve kura çekimi başladı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, Kırkpınar tarihinde ilk kez uygulanan lig usulü programı çerçevesinde, en yüksek puanı alan 32 başpehlivanın Kırkpınar'da kol bağlamaya hak kazandığını söyledi.

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Bugün başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla 8 başpehlivanın daha belirleneceğini ve Kırkpınar'da 40 başpehlivanın mücadele edeceğini anlatan Şenel, başpehlivanlık müsabakalarının cumartesi ve pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

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#Kırkpınar#Yağlı Güreş#Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

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