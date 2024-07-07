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663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Can Zeybek kaç kez şampiyon oldu?

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663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında, nereli Yusuf Can Zeybek kaç kez şampiyon oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 20:18

Yusuf Can Zeybek Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu oldu. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Mustafa Taş'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, böylece üst üste ikinci zaferini elde etti. Peki, Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında, nereli?

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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Yusuf Can Zeybek oldu. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakası Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek arasında yaşandı. Final müsabakasında rakibini mağlup eden Yusuf Can Zeybek, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ŞAMPİYONU YUSUF CAN ZEYBEK KİMDİR?

1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştu. 2013 yılında Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Azerbaycan Baku Gençler Serbest Güreş Turnuvası’nda Türk Milli Takımı formasını giyen Antalya Büyükşehir Belediyespor Güreşçisi Yusuf Can Zeybek, 96 kiloda şampiyon oldu. Bulgaristan’ın Varna kentinde de şampiyon oldu. 2021 yılında başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve Elmalı Yağlı Güreşlerinde 2. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı. Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 18 güreşe katılarak 2 ikincilik ile tamamladı. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanıdır.

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2022 yılında yapılan 23. Kumluca Yağlı Güreşlerinde, 4. Finike Yağlı Güreşlerinde, 24. Feslikan Yağlı Güreşlerinde, 62. Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve 48. Taşköprü Yağlı Güreşlerinde Şampiyon oldu.

YUSUF CAN ZEYBEK ŞAMPİYONLUKLARI

2024

663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri

2023

662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri

2022

23. Kumluca Yağlı Güreşleri

4. Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri

24. Feslikan Yağlı Güreşleri

62. Kurtdereli Yağlı Güreşleri

48. Taşköprü Yağlı Güreşleri

 

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