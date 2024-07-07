663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Can Zeybek kaç kez şampiyon oldu?

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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Yusuf Can Zeybek oldu. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakası Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek arasında yaşandı. Final müsabakasında rakibini mağlup eden Yusuf Can Zeybek, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu.
1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştu. 2013 yılında Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Azerbaycan Baku Gençler Serbest Güreş Turnuvası’nda Türk Milli Takımı formasını giyen Antalya Büyükşehir Belediyespor Güreşçisi Yusuf Can Zeybek, 96 kiloda şampiyon oldu. Bulgaristan’ın Varna kentinde de şampiyon oldu. 2021 yılında başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve Elmalı Yağlı Güreşlerinde 2. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı. Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 18 güreşe katılarak 2 ikincilik ile tamamladı. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanıdır.
2022 yılında yapılan 23. Kumluca Yağlı Güreşlerinde, 4. Finike Yağlı Güreşlerinde, 24. Feslikan Yağlı Güreşlerinde, 62. Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve 48. Taşköprü Yağlı Güreşlerinde Şampiyon oldu.
YUSUF CAN ZEYBEK ŞAMPİYONLUKLARI
2024
663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri
2023
662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri
2022
23. Kumluca Yağlı Güreşleri
4. Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri
24. Feslikan Yağlı Güreşleri
62. Kurtdereli Yağlı Güreşleri
48. Taşköprü Yağlı Güreşleri