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Haber Giriş: 26.02.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

652 hileci Apex Legends’tan banlandı

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652 hileci Apex Legends’tan banlandı
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Respawn Entertainment’ın battle royale oyunu Apex Legends’tan 652 hileci banlandı.

Respawn Entertainment yeni bir ban dalgasıyla daha geldi. Rekabetçi oyuncuların kâbusu olan yüzlerce oyuncuyu banlayan geliştirici şirket, ilerideanti-cheat sistemlerinin daha da gelişeceği sözünü verdi.

Her rekabetçi oyunda kendini daha ‘iyi’ yapmak için hile kullanan toksik oyuncular oluyor. Bu kitle de rekabetçi maçlarda oynayan oyuncuların en büyük sıkıntılarından biri. Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından biri olan Apex Legends da bu konuda önlemler alarak anti-cheat alanında sıkı bir çalışma yürütüyor.

“Bugün 652 hileci, bireysel incelemeler sonucu banlandı.” Diyen Respawn’ın Güvenlik Başkanı Connor Ford, oyunculara müjdeli haberi Twitter üstünden verdi. Tweet aynı zamanda banlama işlemlerinin tek tek elle yapıldığı detayını verdi.

Bunun yanı sıra Japonya sunucularında yükselen hileci sayısının üstünde duracaklarının da sözünü verdi. Japonya yüksek oyuncu sayısıyla Respawn için oldukça önemli bir pazar.

Respawn Entertainment, hileciler için alacağı önlemleri sıkılaştıracağını açıklayarak oyuncuları sevindirmeyi başardı.

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