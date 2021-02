652 hileci Apex Legends’tan banlandı

Respawn Entertainment yeni bir ban dalgasıyla daha geldi. Rekabetçi oyuncuların kâbusu olan yüzlerce oyuncuyu banlayan geliştirici şirket, ilerideanti-cheat sistemlerinin daha da gelişeceği sözünü verdi.

Her rekabetçi oyunda kendini daha ‘iyi’ yapmak için hile kullanan toksik oyuncular oluyor. Bu kitle de rekabetçi maçlarda oynayan oyuncuların en büyük sıkıntılarından biri. Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından biri olan Apex Legends da bu konuda önlemler alarak anti-cheat alanında sıkı bir çalışma yürütüyor.

652 cheaters manually/individually banned today. Am tired. Love you all 🔨♥️