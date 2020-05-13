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Haber Giriş: 13.05.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

6 Temmuz'a kadar bütün bisiklet yarışları ertelendi

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6 Temmuz'a kadar bütün bisiklet yarışları ertelendi
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Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Temmuz'a kadar faaliyet takviminde yer alan tüm yarışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Yeni yarış takvimi ilerleyen dönemde duyurulacak." denildi.

6 Temmuza kadar bütün bisiklet yarışları ertelendi

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