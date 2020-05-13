6 Temmuz'a kadar bütün bisiklet yarışları ertelendi

Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yeni yarış takvimi ilerleyen dönemde duyurulacak." denildi.





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