AA
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6 Temmuz'a kadar bütün bisiklet yarışları ertelendi
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Temmuz'a kadar faaliyet takviminde yer alan tüm yarışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Yeni yarış takvimi ilerleyen dönemde duyurulacak." denildi.
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