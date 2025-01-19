6 puanlık maçta nefes kesen son! 5 gol atıldı, fark 7'ye çıktı

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İtalya Serie A'nın 21. haftasında zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Atalanta ile Napoli kozlarını paylaştı.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan gol düellosunda konuk Napoli, Atalanta'yı 3-2 yendi.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Matteo Politano, 40. dakikada Scott McTominay ve 78. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Atalanta'nın gollerini ise 16. dakikada Mateo Retegui ve 55. dakikada Ademola Lookman attı.

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Napoli, liderliğini sürdürdü. Atalanta ise 43 puanda kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Napoli, Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus'u konuk edecek. Atalanta ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Sturm Graz maçının ardından Como deplasmanına gidecek.