6 milyon euroya transfer edildi, 71'e Manchester United'a gidiyor! Carlos Casemiro'nun çılgın yıllık ücreti...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da işler yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamayan ve bu sezon başında Cristiano Ronaldo kriziyle mücadele eden Manchester temsilcisinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Hollandalı teknik adam Erik Ten Hag'ı göreve getirerek yeni ve başarılı bir başlangıç yapmak isteyen Glazer Ailesi, bu amacına şimdilik ulaşamamış gözüküyor. Kulübün gündemine bakılırsa sezonun geri kalanında bu gayeye ulaşabileceklerinin garantisi yok. Eski günlerini mumla arayan Manchester United, Premier Lig'de çıktığı ilk iki maçta istediğini bulamadı.

Ligdeki ilk maçında Brighton'a 2-1 mağlup olan Kırmızı Şeytanlar, ikinci hafta müsabakasında Brentford'a 4-0 kaybederek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini tattı.

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MANCHESTER UNITED TARİHİNDE BİR İLK

Brentford'a karşı ilk yarıda kalesinde 4 gol gören ve rakip fileleri havalandıramayan Manchester United bir ilk yaşadı. Premier Lig devi tarihinde ilk kez Ada'da oynadığı bir müsabakada soyunma odasına 4-0 geride girmiş oldu.

Sportif anlamda büyük kriz yaşayan Manchester United, üst üste kötü sonuçların ardından transfer döneminin son bölümünde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Real Madrid, 6 milyon euroya aldığı Casemiro’yu 71 milyon euro karşılığında satmak üzere...

"CASEMİRO TEKLİFİ KABUL ETTİ"



The Athletic'in haberine göre; Real Madrid'de forma giyen 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Casemiro, Manchester United'ın kendisi için yaptığı teklifi kabul etti.

Bu transfer için Real Madrid ile el sıkışan Manchester United, sözleşme detaylarıyla ilgili son prosedürleri tamamlamaya çalışıyor. Manchester United, Casemiro için Real Madrid'e 71 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncuya ödenecek haftalık ücret ise 415 bin euro.

4+1 yıllık sözleşme imzalayacak Casemiro'nun senelik ücreti 25 milyon euro seviyesinde olacak.

2013'den bu yana Real Madrid forması giyen 30 yaşındaki Casemiro'nun kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Ligi, 3 FIFA Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa ve 1 Copa America şampiyonluğu bulunuyor.

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