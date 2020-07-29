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GeriFutbol 6 maçlık iddaa kuponu yaptı, 5.685 TL kazandı! Süper Lig'e süper son...
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Futbol
Haber Giriş: 29.07.2020 - 18:55,Son Güncelleme:

6 maçlık iddaa kuponu yaptı, 5.685 TL kazandı! Süper Lig'e süper son...

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6 maçlık iddaa kuponu yaptı, 5.685 TL kazandı! Süper Lig'e süper son...
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Süper Lig'de 2019-20 sezonu nefesleri kesen maçlarla sona erdi. Birçok karşılaşmada son dakika golleri atıldı, ve o atılan gollerle kazanan kuponlardan biri de dikkatimizden kaçmadı! İşte İzmir, Denizli ve İstanbul'da 90+5 ile 90+9'da gelen gollerle 5.685 TL kazanan kupon...

Bu bir ilandır

Başakşehir'in şampiyonluğu ile noktalanan 2019-20 sezonunun son hafta karşılaşmaları, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Son ana kadar Ankaragücü'nden sonra küme düşecek takımların hangileri olacağı sorusuyla heyecan doruklardaydı... Yeni Malatyaspor ve Kayserispor lige veda eden diğer takımlar oldu.

Denizlispor 90+5'te kalesinde gol gördü ve hemen kulağını diğer maçlara çevirdi, Rizespor 2-1 sonrası 2-2 ararken 90+9'da Ozan Tufan skoru 3-1 yapan golü attı.

İddiasız Göztepe de Şampiyonlar Ligi bileti için çırpınan Sivasspor'un umutlarını 90+5'te Berkan Emir'le bitirdi.

Atılan bu son dakika golleri, bir Misli.com üyesine 5.685 TL kazandırdı!

Aynı kuponu 5 kez oynayan üye toplamda 28.425 TL kazandı...

İşte o kupon...

6 maçlık iddaa kuponu yaptı, 5.685 TL kazandı Süper Lige süper son...

 

6 maçlık iddaa kuponu yaptı, 5.685 TL kazandı Süper Lige süper son...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

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