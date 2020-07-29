6 maçlık iddaa kuponu yaptı, 5.685 TL kazandı! Süper Lig'e süper son...

Bu bir ilandır

Başakşehir'in şampiyonluğu ile noktalanan 2019-20 sezonunun son hafta karşılaşmaları, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Son ana kadar Ankaragücü'nden sonra küme düşecek takımların hangileri olacağı sorusuyla heyecan doruklardaydı... Yeni Malatyaspor ve Kayserispor lige veda eden diğer takımlar oldu.

Denizlispor 90+5'te kalesinde gol gördü ve hemen kulağını diğer maçlara çevirdi, Rizespor 2-1 sonrası 2-2 ararken 90+9'da Ozan Tufan skoru 3-1 yapan golü attı.

İddiasız Göztepe de Şampiyonlar Ligi bileti için çırpınan Sivasspor'un umutlarını 90+5'te Berkan Emir'le bitirdi.

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