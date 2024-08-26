6 maça iddaa oynadı, 188 bin 181 TL kazandı! Yağmur gibi goller...

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Şampiyon Oranlar ile pek çok ligde üyelerine normalin üzerinden oranlar sunan Misli’de heyecan hiç durmadan devam ediyor.

Bir Misli üyesi de dün oynadığı kuponunda Türkiye, Portekiz, Avusturya, Danimarka ve Almanya liglerinden 6 maça yer verdi. Bu 6 maça da “3.5 Üst” tercihinde bulunan üye toplamda 225.96 oranlı kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle de paylaştı.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla daha yüksek oranlarla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz.

Misli, yeni üyelerine 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

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6 maça da aynı tercihte bulundu

Misli üyesi kuponunda yer alan 6 maçta da “3.5 Üst” tercihinde bulundu. Kupondaki tüm maçlara “3.5 Üst” oynayan üye, maçlarının hepsinin bol gollü geçeceğini düşündü.

Türkiye Süper Ligi’nde oynanan Rizespor – Fenerbahçe karşılaşması deplasman ekibinin ikinci yarıda arka arkaya bulduğu gollerle 5-0 bitti. Portekiz Ligi’nde Braga - Moreirense maçında da ev sahibi ekip dakikalar 76’yı gösterirken skoru 3-1’e getirdi ve üye bu maçta da hata yapmadı.

Avusturya Ligi’nde toplamda 6 gol çıkan Wolfsberger – Grazer karşılaşması da 4-2 sona erdi ve üye bu maçı rahat bir şekilde tutturdu. Almanya 3. Ligi’nde oynanan Stuttgart II – Wehen maçında da dakikalar 59’u gösterdiğinde durum 2-2 oldu ve üye bu maçta da zorlanmadan kazanmış oldu.

Son dakikada gelen goller kuponu getirdi

Üyenin kuponundaki diğer iki maç ise son dakikalarda gelen gollerle tuttu. Son dakikada gelen maçlardan biri Türkiye Süper Ligi’nde oynanan Kasımpaşa – Adana Demirspor mücadelesiydi. Kıran kırana geçen karşılaşma Adana Demirspor’un Makedon stoperi Jovan Manev’in 90+3’te bulduğu golle 2-2 sona erdi.

Son dakikada gelen bir diğer karşılaşma ise Danimarka Ligi’nden Brondby – Randers maçıydı. Mücadeledeki ilk golü dakikalar 34’ü gösterirken konuk ekip buldu. Bu golle umutlanan Misli üyesini sevindiren goller ise ikinci yarıda geldi. Dakika 72 ve 82’de ev sahibi ekip durumu 2-1 yaptı. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan mücadelede 89. dakikada Randers, Daniel Hoegh’un golüyle durumu 2-2 yaptı ve üye 6’da 6 yapmış oldu.

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Misli üyesi, böylece 6 maçta 225.96 oran tutturarak toplamda 188 bin 181 TL kazandı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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