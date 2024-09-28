6 gollü maçta şov yapan Cole Palmer, Ferdi Kadıoğlu'nu üzdü

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Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea, Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başladığı karşılaşmada Brighton & Hove Albion'u konuk etti.
Stamford Bridge oynanan maçta Chelsea, Cole Palmer'ın 21, 28 (P), 31 ve 41. dakikalarda attığı gollerle Brighton'ı 4-2 mağlup etti.
Brighton'ın golleri ise 7. dakikada Georginio Rutter ve 34. dakikada Carlos Baleba attı.
Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, 71. dakikada yerini Julio César Enciso'ya bıraktı.
Bu sonuçla ligde 13 puana yükselen Chelsea, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 9 puanda kalan Brighton ise 8. sırada yer aldı.
Chelsea, Premier Lig'in 7. haftasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Brighton ise Tottenham'ı ağırlayacak.