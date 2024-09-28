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6 gollü maçta şov yapan Cole Palmer, Ferdi Kadıoğlu'nu üzdü

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#Premier Lig#Cole Palmer#Chelsea
6 gollü maçta şov yapan Cole Palmer, Ferdi Kadıoğlunu üzdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 19:10

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea, Cole Palmer'ın 4 golle yıldızlaştığı maçta Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'u 4-2 mağlup etti.

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Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea, Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başladığı karşılaşmada Brighton & Hove Albion'u konuk etti.

Stamford Bridge oynanan maçta Chelsea, Cole Palmer'ın 21, 28 (P), 31 ve 41. dakikalarda attığı gollerle Brighton'ı 4-2 mağlup etti.

Brighton'ın golleri ise 7. dakikada Georginio Rutter ve 34. dakikada Carlos Baleba attı.

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, 71. dakikada yerini Julio César Enciso'ya bıraktı.

Bu sonuçla ligde 13 puana yükselen Chelsea, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 9 puanda kalan Brighton ise 8. sırada yer aldı.

Chelsea, Premier Lig'in 7. haftasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Brighton ise Tottenham'ı ağırlayacak.

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#Premier Lig#Cole Palmer#Chelsea

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