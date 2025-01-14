6 gollü maçta Nuri Şahin'e soğuk duş! Dortmund'da işler yolunda gitmiyor

Güncelleme Tarihi:
Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Holstein Kiel ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Holstein Kiel, konuk ettiği Borussia Dortmund karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken maçtan da 4-2 galip ayrıldı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Shuto Machino, 32. dakikada Phil Harres, 45+4. dakikada Alexander Bernhardsson ve 90+8' Jann-Fiete Arp kaydetti.
Borussia Dortmund'un golleri ise 71. dakikada Gio Reyna ve 77. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ten geldi.
Ev sahibi Holstein Kiel'de Lewis Harry Holtby, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Borussia Dortmund, 25 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı. Holstein Kiel ise 11 puanla 17. basamakta yer aldı.