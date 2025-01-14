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6 gollü maçta Nuri Şahin'e soğuk duş! Dortmund'da işler yolunda gitmiyor

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#Futbol#Borussia Dortmund#Bundesliga
6 gollü maçta Nuri Şahine soğuk duş Dortmundda işler yolunda gitmiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 22:43

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, deplasmanda Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu ve üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

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Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Holstein Kiel ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Holstein Kiel, konuk ettiği Borussia Dortmund karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken maçtan da 4-2 galip ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Shuto Machino, 32. dakikada Phil Harres, 45+4. dakikada Alexander Bernhardsson ve 90+8' Jann-Fiete Arp kaydetti.

Borussia Dortmund'un golleri ise 71. dakikada Gio Reyna ve 77. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ten geldi.

Ev sahibi Holstein Kiel'de Lewis Harry Holtby, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Borussia Dortmund, 25 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı. Holstein Kiel ise 11 puanla 17. basamakta yer aldı.

 

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#Futbol#Borussia Dortmund#Bundesliga

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