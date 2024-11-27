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6 gollü maçta Manchester City şokta! 3-0'ı koruyamadı, 89'da yıkıldı

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#Manchester City#Şampiyonlar Ligi#Feyenoord
6 gollü maçta Manchester City şokta 3-0ı koruyamadı, 89da yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 01:04

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Manchester City, 3-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı. 

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında zor zamanlardan geçen Manchester City, Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede 3-0 öne geçen Manchester City, Feyenoord'un geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Manchester City'nin gollerini biri penaltıdan olmak üzere 44 ve 53. dakikalarda Erling Haaland ve 50. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti. 

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Feyenoord'un beraberlik gollerini ise 75. dakikada Anis Hadj Moussa, 82. dakikada Santiago Gimenez ve 89. dakikada Dávid Hancko attı.

Bu beraberlik sonrasında Manchester City'nin tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City 8, Feyenoord ise 7 puana yükseldi.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Feyenoord, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.

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#Manchester City#Şampiyonlar Ligi#Feyenoord

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