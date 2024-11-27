6 gollü maçta Manchester City şokta! 3-0'ı koruyamadı, 89'da yıkıldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında zor zamanlardan geçen Manchester City, Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede 3-0 öne geçen Manchester City, Feyenoord'un geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Manchester City'nin gollerini biri penaltıdan olmak üzere 44 ve 53. dakikalarda Erling Haaland ve 50. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.

Feyenoord'un beraberlik gollerini ise 75. dakikada Anis Hadj Moussa, 82. dakikada Santiago Gimenez ve 89. dakikada Dávid Hancko attı.

Bu beraberlik sonrasında Manchester City'nin tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City 8, Feyenoord ise 7 puana yükseldi.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Feyenoord, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.