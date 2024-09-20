6 gollü maçta kazanan Manisa FK

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Trendyol ’inci Lig’in 6’ncı haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 5-1 galip ayrıldı.

11’inci dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Ramirez’in ortasında arka direkte topla buluşan Efe’nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

17’nci dakikada sağ kanattan Mehmet Güneş’in içeri çevirdiği top yerden sekti, araya giren Mehmet Taştan kaleciden önce dokunarak topu ağlara gönderdi: 1-1.

26’ncı dakika sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Fofana, Ramirez ile yaptığı verkaçta ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

40’ıncı dakika sol kanatta son çizgide topla buluşan Fofana, topu ceza sahasına çevirdi. Kale dibinde topa diziyle dokunan Osuji topu ağlara gönderdi: 3-1.

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Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğüyle geçildi. 58’inci dakika Ramirez’in orta alandan verdiği ara pasta topla buluşan Osuji, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Abdulsamed’i de geçen Osuji topu boş ağlara bıraktı: 4-1.

66’ncı dakikada sol kanattan seri çalımlarla ceza sahası içine giren Osuji’nin pasında, topa gelişine plase vuran Fofana’nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-1.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Aylak, Yusuf Susuz

Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Konak, Oğuz Gürbulak, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 67 Hodzic), Efe Taylan Altunkara (Dk. 77 Osman Kahraman), Ramirez (Dk. 77 Muhammed Enes Kiprit), Fofana (Dk. 77 Diallo), Osuji (Dk. 67 Okyere)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Ersan Yaşa, Berat Yaman, Umut Tanış (Dk. 67 Cengizhan Akgün), Ferhat Canlı, Mehmet Güneş (Dk. 90 Osman Katipoğlu), Burak Efe Yaz (Dk. 90 Metehan Ünal), Mehmet Emin Taştan (Dk. 80 Atakan Müjde), Nuri Fatih Aydın

Goller: Dk. 11 Efe Taylan Altunkara, Dk. 26 ve 66 Fofana, Dk. 29 ve 58 Osuji (Manisa FK), Dk. 17 Mehmet Emin Taştan (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 73 Mehmet Güneş, Dk. 85 Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+3 Gameli (Manisa FK)