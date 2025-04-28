6 gollü maç sonrası Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu yere göğe sığdıramadı: Vazgeçilmez! Harry Potter olarak tanınıyor ve...

Haberin Devamı

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, sahasında AVS'yi 6-0 yendi.

Işık Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 6. dakikada Portekizli savunmacı Tomas Araujo'nun golüyle öne geçti. 23. dakikada Yunan santrfor Vangelis Pavlidis skoru 2-0 yaparken, sadece 3 dakika sonra İsviçreli kanat oyuncusu Zeki Amdouni farkı üçe çıkardı.

KEREM’DEN 1 GOL, 1 ASİST

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 40. dakikada takımının 4. golünü kaydetti ve ilk yarı 4-0 sona erdi. İkinci yarıda ise tecrübeli İtalyan santrfor Andrea Belotti, 70. dakikada Kerem'in asistinde fileleri havalandırarak 5. golü attı. Arjantinli stoper Nicolas Otamendi ise 82. dakikada skoru 6-0'a getirdi.

Haberin Devamı

BENFİCA, ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Bu galibiyetle 75 puana ulaşan Benfica, bir maç eksiği bulunan Sporting Lizbon'un 3 puan önünde lider durumdayken AVS ise 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

KEREM: BİR KUPA DAHA KAZANMAK İÇİN DEVAM

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu galibiyet ve performansı için şu sözleri kullandı; ‘Mutluyum ama her zaman en önemli şeyin takım ve kazanma mentalitesi olduğunu söyleyebilirim. İyi bir iş çıkarıyoruz ve galibiyeti hak ediyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle bir kupa daha kazanmak için bu şekilde devam etmeliyiz. Rakip kim olursa olsun her maç önemlidir. Önemli olan kazanmaktır. Bu maç bitti, böyle devam etmeliyiz’

PORTEKİZ BASININDA KEREM'E ÖVGÜ YAĞDI

Benfica'nın 6-0'lık galibiyet alarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attığı maça müthiş performansıyla damga vuran ve maçın oyuncusu seçilen Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınında övgü dolu ifadeler yer aldı. A Bola maç sonu oyuncu değerlendirmesinde Kerem'i yere göğe sığdıramadı. İşte o değerlendirme

Haberin Devamı

A BOLA: ‘SAHANIN EN İYİSİ: KEREM AKTÜRKOĞLU’

Harry Potter olarak tanınıyor ve sık sık cebinden bazı sihir numaraları çıkarıyor. Ancak Benfica'ya getirdiği asıl değer bu değil. Onu Bruno Lage için giderek daha vazgeçilmez kılan şey, sürekli olarak oyunun içinde görünmesi, savunma-hücum geçişlerinde takım arkadaşlarına çözümler sunması, ister hız olsun ( ki bu durum bu Türk oyuncu için kesinlikle şaka değil) isterse de kaleye sırtı dönükken topu alıp bir sonraki adımın ne olacağının farkında olması. Benfica'nın 4x4x2'sinde Pavlidis ile birlikte oynadı, ardından Carreras'ın çıkışı (Dahl'ın oyundan alınması) ve kendi değişikliği arasında solda birkaç dakika oynadı. Dördüncü dakikada gol attı ama sayılmadı (Dahl'ın önceki ofsaytı), 40. dakikada 4-0'ı attı ve sayıldı ayrıca 5-0 için Belotti'ye asist yaptı. Harika bir gündü.

Haberin Devamı

ORKUN KÖKÇÜ DE ÖVGÜ TOPLADI

Orkun Kökçü için ise 10 üzerinden 6 puan veren A Bola şu değerlendirmeyi yaptı: Bir diğer iddialı oyun daha. Büyük bir sağduyuyla oynuyor, tempoyu belirliyor ve uzun ya da kısa oynamada rahat. Kırmızıların şöleninin son golünün atılmasını sağlayan serbest vuruşu o yaptı.