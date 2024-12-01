6 gollü düelloda kazanan çıkmadı!

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Bu sonucun ardından iki takım da puanını 19'a yükseltti.

Maçtan dakikalar

33. dakikada sağ taraftan Ensar Kemaloğlu'nun kullandığı kornerde mücadelenin hakemi Ömer Tolga Güldini, savunmanın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı öncesi VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltıyı iptal etti.

41. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta savunmada Alperen Babacan'ın hatasında araya girip topu kapan Barış Ekincier, topla birlikte ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Erhan Erentürk'ün solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

56. dakikada sağ kanattan Amilton'un yerden yaptığı ortada arka direkte Metehan Mimaroğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

63. dakikada Nalepa'nın hızlı kullandığı serbest vuruşta sağ taraftan ceza sahasına giren Amilton yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

71. dakikada sol taraftan Soukou'nun yaptığı ortada altıpasın sol tarafında Mustafa Eser'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

84. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Samed Onur'un direk kaleye yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-3

90+5. dakikada sağ kanattan Benny'nin yaptığı ortada Mustafa Eser'in indirdiği topa ceza yayı sol tarafından Glumac'ın yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu. 3-3

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Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Djokanovic (Serkan Göksu dk. 33), Benny, Hoti, Soukou (Mehmet Büyüksayar dk. 84), Barış Ekincier (Jurgen Bardhi dk. 74), Minchev

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Batuhan Arıcı, Muhammet Fatih Karasu, Batuhan Çelik, Atalay Babacan, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Etebo, Amilton (Mete Kaan Demir dk. 83), Ensar Kemaloğlu (Nalepa dk. 46), Mikail Okyar (Samed Onur dk. 83), Metehan Mimaroğlu (Fıratcan Üzüm dk. 76), Djitte (Gökhan Altıparmak dk. 68)

Yedekler: Orkun Özdemir, Yatabare, Çağrı Fedai, Aosman, Umut İslamoğlu

Teknik Sorumlu: Dünyacan Çiçekverdi

Goller: Barış Ekincier (dk. 41), Mustafa Eser (dk. 71), Glumac (dk. 90+5) (Ümraniyespor), Metehan Mimaroğlu (dk. 56), Amilton (dk. 63), Samed Onur (dk. 84) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Furkan Apaydın, Glumac, Oğuz Yıldırım, Benny, Mustafa Eser (Ümraniyespor), Nalepa (Gençlerbirliği)

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