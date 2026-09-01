6-2'lik Çorum FK galibiyetinin ardından Beşiktaşlı oyuncuya övgü yağdı: 'Sıra dışı bir futbol oynadı, sahanın yıldızıydı!'

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Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında dün akşam konuk ettiği Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cerny, 43. 59. ve 66. dakikalarda Vlahovic, 73. dakikada İlhan Fakılı ve 83. dakikada Amir Murillo kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 52. dakikada Diomande ve 77. dakikada Mahmic'ten geldi.

Bu sonucun ardından 6 puana yükselen Beşiktaş, haftayı aynı puandaki Fenerbahçe'nin averajla önünde 3. sırada tamamladı.

DERBİ ÖNCESİ MORAL BULDU

Beşiktaş, üst üste alınan Alanyaspor ve Kauno Zalgiris yenilgileri sonrasında elde ettiği 6 gollü galibiyetle gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi moral buldu.

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VLAHOVIC HAT-TRİCKLE BAŞLADI

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, ilk gollerini Çorum FK karşısında kaydetti.

Geceyi üç golle kapatan Vlahovic siyah-beyazlı taraftarlar karşındaki ilk gol sevincini 42. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak yaşadı. Maç boyunca yakaladığı fırsatlarda kaleci Felipe'yi geçemeyen Sırp oyuncu, 59. dakikada takımının üçüncü golünü attı.

Vlahovic 66. dakikada ceza sahası içinde rakibinden seken topu tek dokunuşla filelerle buluşturarak siyah-biyazlı formayla ilk maçında 3 gol atmayı başardı.

VLAHOVIC, ITALIANO'YLA KALDIĞI YERDEN

Vlahovic kariyerindeki son hat-trickini yine teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yaptı.

Teknik direktörlüğünü Italiano'nun yaptığı Fiorentina'da forma giyen Vlahovic, 2021-2022 sezonunda ligde oynanan Spezia maçında takımının tüm gollerini attı ve Fiorentina sahadan 3-0 galip ayrıldı.

ORKUN'DAN VLAHOVIC'E PENALTI JESTİ

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Kaptan Orkun Kökçü, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı henüz golü bulunmayan yeni transfer Dusan Vlahovic'e bıraktı.

Beşiktaş'ın 42. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda kaptan Orkun Kökçü, taraftarların tezahüratı sonrasında topu Vlahovic'e verirken takım arkadaşına sarıldı.

Vlahovic de penaltıyı gole çevirdikten sonra sevincini Orkun Kökçü'yle birlikte yaşadı.

Sırp oyuncu bu golle siyah-beyazlı forma altındaki ilk golüne imza attı. Siyah-beyazlı golcü oyuncu, transferinin ardından Beşiktaş'ta 4 maçta görev yaptı.

6 SEZON SONRA 6 GOLLÜ GALİBİYET

Beşiktaş 6 sezon sonra ligde ilk kez bir maçı 6 gol atarak kazandı.

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Son şampiyonluğunu elde ettiği 2020-2021 sezonunda Çaykur Rizespor'u, Tüpraş Stadı'nda 6-0 yenen Kara Kartallar, aradan geçen 6 sezonun ardından 6 gollü galibiyete ulaştı.

CERNY GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ta son günlerde takımdan ayrılması gündemde olan Vaclav Cerny bu sezonki üçüncü golünü Çorum FK ağlarına gönderdi.

Beşiktaş'ın 1-0 galibiyetleriyle sona eren Eyüpspor ve Hradec Kralove maçlarında takımına galibiyeti getiren golleri kaydeden Çek oyuncu, Çorum FK karşılaşmasını da boş geçmedi.

Cerny, 9. dakikada Agbadou'nun ortasında topu kafayla ağlara göndererek takımı 1-0 öne geçirdi.

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KALESİNİ YİNE KORUYAMADI

Sezonun ilk resmi maçından itibaren oynadığı 6 resmi maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, son 3 maçta bu performansının uzağında kaldı.

Avrupa'da Midtjylland (2), Hradec Kralove (2) ve Kauno Zalgiris ile oynanan maçların yanı sıra ligde Eyüpspor karşısında gol yemeden galibiyete ulaşan Beşiktaş daha sonra Alanyaspor ve Kauno Zalgiris ile Litvanya'da oynanan müsabakalarının ardından Çorum FK karşısında da kalesini koruyamadı.

Ayrıca siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 2 gol gördü.

İLHAN FAKILI GOLLE TANIŞTI

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Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan İlhan Fakılı, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

6 Avrupa, 3 lig maçına çıkan 20 yaşındaki oyuncu, 73. dakikada Olaitan'ın pasını ceza sahası içi sağ çaprazından filelere göndererek Dolmabahçe'deki ilk gol sevincini yaşadı.

POKU'NUN GOLÜ SAYILMADI

Beşiktaş taraftarlarının 7. gol sevinci kısa sürdü.

Siyah-beyazlıların geçen hafta kadrosuna kattığı Ernest Poku'nun 86. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Beşiktaş'ın son transferlerinden Fabio Miretti de ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı.

GÜNTEKİN ONAY: İŞTE BEŞİKTAŞ BU, İŞTE FUTBOL BU!

Beşiktaş'ın 6 sezon sonra aldığı 6 gollü galibiyeti ve sahadaki futbolunu Hürriyet yazarı Güntekin Onay, bugün kaleme aldığı köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı;

"Ligin ilk 2 maçında Eyüpspor ve Alanya karşısında sadece 1 gol bulan Beşiktaş’ın çok daha golcü bir kimliğe bürünmesinin zirve yarışı için şart olduğunu önceki haftalarda yazmış ve söylemiştim. Dün Beşiktaş başlama düdüğüyle birlikte büyük bir gol iştahı ile oynadı. Tabii ki istemek önemli ancak santrforunuz Vlahoviç gibi bir golcüyse ve hat-trick yapıyorsa bu tip gollü maçlara imza atabiliyorsunuz.

Dün Vlahoviç fırsatçılığını, sezgisini, golcülük becerilerini fazlasıyla sergiledi. 3 tane attı, bir o kadar da zorladı, daha fazlasını da atabilirdi. Sırp santrforun dışında Beşiktaş’ın tüm oyuncuları golü düşünerek hareket etti. Sağ bek Murillo pozisyonlara girdi gol attı, topu direkten döndü. Agbadou asist yaptı. Cerny yorulana kadar her atakta etkiliydi, gol attı.

HIZINA AYAK UYDURMAK ZOR

Olaitan sahanın yıldızıydı. Sıra dışı bir futbol oynadı, direkt öne doğru pasları, çalımları ve gollük paslarıyla Beşiktaş’ın tempolu oyununun yıldızıydı., Salih Özcan bir kez daha kendisini izleyenlere hayran bıraktı. İnanılmaz bir güç ve enerjiyle oynadı. Sonradan giren İlhan 1 gol 1 asistle önemli bir hamle oyuncusu olduğunun mesajını net bir şekilde verdi. İlhan’ı böyle kullanmak daha akıllıca. Beşiktaş dün gol için o kadar iştahlıydı ki zaman zaman bu arzu yerini telaşa bıraktı. Ancak şunu gördük ki, bu oyun hızına ve tempoya rakiplerin pek ayak uydurması kolay değil.

Çorum dün 6 gol yedi ancak hiç de kötü bir takım değil. Açık oynadılar, golü düşündüler. Beşiktaş, Çorum karşısında yarım düzine gol attı, daha da fazlasını bulabilirdi. 2 tane de direkten dönen top var, kaçan pozisyonlar var. Ancak şunu net bir şekilde gördük ki Vlahoviç, bu ligde çok gol atar ve Beşiktaş bu tip maçlarda farklı skorlarla çok galibiyet alır.

Trossard belki dün gol atmadı ama çok istekliydi. Etkili oynadı, daha iyisini yapacak kalitesi ve yeteneği var.

Dün akşam ekran başında veya tribünde maçı izleyen herkes heyecan duydu, keyif aldı. Futbol böyle güzel. Futbolseverler bunun gibi maçlar izlemek istiyor. 2 takıma da böyle bir karşılaşma izlettikleri için teşekkürler."