6 gollü çılgın maça Fenerbahçeliler damga vurdu! Szymanski attı, Livakovic kırmızı gördü

Haberin Devamı

Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 6 gollü nefes kesen karşılaşmada Polonya ile Hırvatistan 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi Polonya'nın gollerini 5. dakikada Piotr Zielinski, 45. dakikada 45' Nicola Zalewski ve 68. dakikada Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski attı.

Hırvatistan'ın golleri ise 19. dakikada Borna Sosa, 24. dakikada Petar Sucic ve 26. dakikada Martin Baturina'dan geldi.

LİVAKOVİC KIRMIZI GÖRDÜ

Hırvatistan'ın sarı lacivertli file bekçisi Dominik Livakovic, Lewandowski’ye yaptığı müdahalenin ardından 76. dakikasında kırmızı kart gördü.

3-3 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Hırvatistan 7, Polonya ise 4 puana ulaştı.

Grupta bir sonraki maçta Hırvatistan, İskoçya'ya deplasmanına gidecek. Polonya ise deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı