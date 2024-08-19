6 gollü Beşiktaş - Antalyaspor maçının ardından övgü ve kehanet: Yılın ikilisi olur | Sezon sonunda...

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Beşiktaş Park Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve 6 golün atıldığı maçta kazanan taraf siyah - beyazlılar oldu.

Rakibini 4-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'e 2'de 2 ile başladı. Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri Ciro Immobile (2), Rafa Silva ve Ernest Muci kaydetti.

Yazarlarımız Güntekin Onay ve Fırat Aydınus, karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar:

Güntekin Onay: Enerji, tempo, baskı ve kalite

Dün Antalyaspor karşısında yarım dakika dolmadan adeta maça 1-0 yenik başlayan siyah beyazlılar çok çabuk reaksiyon gösterdi ve kurduğu yoğun baskıyla Antalyaspor’u ceza sahasına hapsetti. Gabriel Paulista, savunmanın lideri ve takımı öne çıkartıp alan daraltarak Beşiktaş’ın alan daraltan baskısının lideri. Siyah beyazlı ekibin Al-Musrati, Gedson Fernandes ve Rafa Silva’dan oluşan orta sahası çok dinamik ve deyim yerindeyse kıpır kıpır. Bu üç oyuncu top rakipteyken nitelikli baskı yapabiliyorlar, top kendilerindeyken de teknik kaliteleriyle Beşiktaş’ı üstün kılıyorlar.

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RAFA SiLVA HER ŞEYi YAPIYOR

Rafa Silva, herşeyi yapan, adam eksilten, asist özelliği olan, sürekli gol bölgesine sızan ve müthiş dribblingleriyle adeta vites değiştiren çok özel bir oyuncu. İmmobile’nin golcülüğü zaten belgeli ve İtalyan santrfor, görünen o ki bu kimliği ve tek vuruşlarıyla daha çok gol atacak. Beşiktaş’ın ilk iç saha maçında Van Bronckhorst’un seçeceği oyunu merak ediyorduk ve gördük ki Hollandalı teknik adam, Beşiktaş’ın DNA’sına uygun agresif, tempolu ve ofansif bir mantaliteyi sahaya yansıttı.

EMiRHAN TOPÇU FAYDALI OLACAK

Goller ve skorun ötesinde Beşiktaş takımının coşkusu, takım halinde hareket etmesi taraftarı daha fazla mutlu etmiştir. Yeni transferlerden Emirhan Topçu da ilk kez Beşiktaş forması giymesine rağmen sol bek kendi pozisyonu olmamasına rağmen faydalı olacağını gösterdi. Rashica 2 asist ile yıldızlaşırken çalışkanlığı ile göz doldurdu. Semih de 2 maçtır çok kaliteli asistler yapıyor. Ancak hep skora katkı yapanlardan bahsettik, Gedson Fernandes için ayrı bir paragraf açmak gerekiyor.

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GEDSON TAKIMA DiNAMiZM KATIYOR

Gedson takıma çok yüksek bir dinamizm katıyor. Top kazanıyor, ikili mücadele kaybetmiyor. Topu süratle öne taşıyor ve müthiş dayanıklılığı ile sürekli oyunun içinde. Dün Güray Vural hariç Antalyaspor takımı da futbolu çirkinleştirmeden oynayarak puan almayı düşündü ve ligin devamı için olumlu sinyaller verdi. Giray’ın kırıcı tekmesi hariç sahada iyi niyetli ve bizleri futbola doyuran iki takıma da teşekkür etmek gerekiyor. Beşiktaş’ta 20 yaşındaki Cher Ndour’un harika asisti ile Muçi’nin son golü bulması da dar olduğu düşünülen kadroda bazı soru işaretlerine verilen pozitif bir cevap oldu.

Fırat Aydınus: Semih, Immobile ve Rafa ile bu Beşiktaş çok farklı

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Süper Kupa’daki 5-0’lık Galatasaray zaferi ve ardından gelen ligdeki Samsunspor galibiyetiyle coşan taraftarlar, takımlarını seyretmek için tribünleri tamamen doldurmuştu. Sahaya çıkan 11’in sürpriz ismi, Arthur Masuaku’nun yerine sol bekte görev yapan yeni transfer Emirhan Topçu idi. Antalyaspor, İmmobile ve Gedson Fernandes’in üst üste hataları sonucunda henüz 23. saniyede golü bularak maça adeta 1-0 önde başladı. Geçen sezonki Beşiktaş ile şimdiki arasındaki fark da bu golden sonra ortaya çıktı. Geriye düşen siyah beyazlılarda, ne sahadaki oyuncularda ne de tribündeki taraftarlarda en ufak bir endişe yoktu.

DEMORALiZE OLMADILAR

· GiOVANNi van Bronckhorst’un öğrencileri hiç demoralize olmadan, son derece iştahlı ve arzulu bir şekilde rakibin üzerine gidip 13. dakikada Ciro İmmobile ile eşitliği yakaladı. Fernando Santos’tan sonra Beşiktaş’ın bu tarz oyununu taraftarlar gerçekten çok özlemiş. 23. dakikada Semih’in sol kanattan adeta söke söke götürüp İmmobile’ye servis yaptığı gol, hazırlanış ve bitiriş açısından çok güzeldi. Sezon boyunca bu sekansı çok izleyeceğimizi şimdiden söyleyebilirim.

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SEMiH-iMMOBiLE YILIN iKiLiSi

· SEMiH’in bu performansı ve istikrarı İmmobile gibi kaliteli ve tecrübeli bir santrforu gol kralı yapar. Beşiktaş maç boyu disiplinli ve bilinçli biçimde mücadele etti. Sanki Kartal’ın bir kanadı İmmobile, diğer kanadı Semih, gagası da Rafa Silva idi. Antalyaspor’un 51. dakikada bir kez daha Samudio ile fileleri havalandırması siyah beyazlıların gidişatını yine bozmadı.

RAFA, BASiT AMA ETKiLi

· YiNE olabilecek en iyi reaksiyonu verip, 56. dakikada üçüncü golü bulurken, altında Rafa Silva’nın imzası vardı. Rafa Silva basit ama etkili oynuyor, zoru kolaşlaştırıyor. Beşiktaş bu sezon Semih Kılıçsoy, Ciro İmmobile ve Rafa Silva ile çok farklı. Rakiplerinin üstüne sis misali çökebilecek klasa ve güce sahip. Son bir not olarak şunu da ekleyelim; Beşiktaş’ın bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda bol gol izlenir.