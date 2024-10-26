6 gol ve 2 penaltılık düelloda kazanan çıkmadı

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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK 3-3 berabere kaldı.
Ev sahibi Şanlıurfaspor'un golleri 62. dakikada Muhammed Gönülaçar (Penaltıdan), 86. dakikada Miraç Acer ve 90+3. dakikada Forsell'den geldi.
Alagöz Holding Iğdır'ın gollerini ise 48. dakikada Regattin (Penaltıdan), 58. dakikada Burak Altıparmak ve 72. dakikada Lico kaydetti.
Bu sonuçla Şanlıurfaspor 14 puanla 9. sırada yer aldı. Alagöz Holding Iğdır ise 15 puanla 5. basamakta yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
45. dakikada topla birlikte sol taraftan ceza sahasına giren Kayode'nin şutunda kaleci Furkan topu kornere çeldi.
48. dakikada Regattin’in ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Regattin, takımını öne geçirdi. 0-1
58. dakikada Esseric’in kullandığı köşe atışında Hasan Hatipoğlu kafa vuruşunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topa dokunan Burak Altıparmak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
61. dakikada Hasan Hatipoğlu ceza sahası içerinde topa elle dokununca hakem penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına başına geçen Muhammed Gönülaçar, topu filelere yolladı. 1-2
72. dakikada Esseric’in vuruşunda direkten dönen topa Liço ağlara gönderdi. 1-3
87. dakikada topla buluşan Miraç Acer’in sert şutunda top filelere gitti. 2-3
90. dakikada ceza sahasına gönderilen topa defans kafayla vurdu. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Forsell, göğsüyle yumuşattıktan sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Batuhan Kolak, Ali Tuna, Kadir Beyaz
Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu (Dk. 83 Mehmet Coşkun), Fatih Eren (Dk. 64 Ofosu), Malle, Kayode, Hakan Erçelik (Dk. 64 Forsell), Hasan Hüseyin Acar, Atakan Aybastı (Dk. 83 Nafican Yardımcı), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Amar Begiç (Dk. 83 Ahmet Gökbayrak)
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Eysseric, Regattin, Burak Çoban, Ahmet Engin, Mert Çölgeçen (Dk. 84 Silva), Guima (Dk. 46 Lico), Burak Altıparmak, Thuram (Dk. 90 Aleksiç)
Goller: Dk. 62 Muhammed Gönülaçar (Penaltıdan), Dk. 86 Miraç Acer, Dk. 90 Forsell (Şanlıurfaspor), Dk. 48 Regattin (Penaltıdan), Dk. 58 Burak Altıparmak, Dk. 72 Lico (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 21 Hakan Erçelik, Dk. 50 Malle, Dk. 71 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 82 Kayode, (Şanlıurfaspor), Dk. 23 Mert Çölgeçen, Dk. 42 Guima, Dk. 60 Alim Öztürk, Dk. 61 Hasan Hatipoğlu, Dk.72 Lico, Dk. 85 Silva (Alagöz Holding Iğdır FK)