6 gol, 1 kırmızı kartlık maçta Manchester United hüsran yaşadı! Bir sonraki rakip Fenerbahçe

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'nin rakiplerinden Manchester United, Porto karşısında 2-0 öne geçtiği maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Porto'nun gollerini 27. dakikada Pepe ve 34 ve 50. dakikalarda Samu Omorodion kaydetti.
Manchester United'ın gollerini ise 7. dakikada Marcus Rashford, 20. dakikada Rasmus Hojlund ve 90+1. dakikada Harry Maguire kaydetti.
İngiliz ekibinde 81. dakikada Bruno Fernandes kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Bu sonuçla Porto 1 puanla 24. sırada kaldı. Manchester United ise 2 puanla 21. sırada yer aldı.