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6 gol, 1 kırmızı kartlık maçta Manchester United hüsran yaşadı! Bir sonraki rakip Fenerbahçe

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#Avrupa Ligi#Manchester United#Fenerbahçe
6 gol, 1 kırmızı kartlık maçta Manchester United hüsran yaşadı Bir sonraki rakip Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 00:01

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Porto ile 3-3 berabere kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'nin rakiplerinden Manchester United, Porto karşısında 2-0 öne geçtiği maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Porto'nun gollerini 27. dakikada Pepe ve 34 ve 50. dakikalarda Samu Omorodion kaydetti.

Manchester United'ın gollerini ise 7. dakikada Marcus Rashford, 20. dakikada Rasmus Hojlund ve 90+1. dakikada Harry Maguire kaydetti.

İngiliz ekibinde 81. dakikada Bruno Fernandes kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Bu sonuçla Porto 1 puanla 24. sırada kaldı. Manchester United ise 2 puanla 21. sırada yer aldı.

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#Avrupa Ligi#Manchester United#Fenerbahçe

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