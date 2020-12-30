MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri6-0'lık hezimet sonrası Ersun Yanal depremi! İstifa...
GeriFutbol 6-0'lık hezimet sonrası Ersun Yanal depremi! İstifa...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.12.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

6-0'lık hezimet sonrası Ersun Yanal depremi! İstifa...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor'a 6-0'lık farklı skorla yenilen Antalyaspor'da Ersun Yanal ile Başkan Ali Şafak Öztürk bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Tecrübeli teknik adamın geleceği bu toplantı sonrası netleşecek. Toplantı talebinin Ersun Yanal'dan geldiği ifade ediliyor.

Hatayspor, 15.hafta maçında Antalyaspor'a karşı tarihi bir galibiyet aldı. İlk yarısını 5-0 önde kapattığı maçı 6-0 kazanan Hatayspor, sezonun en flaş sonuçlarından birini aldı. Bu maçın ardından Akdeniz ekibinde gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrildi.

Antalyaspor-Hatayspor maçında tarihi anlar Ersun Yanal oldu, böylesi görülmedi
Antalyaspor-Hatayspor maçında tarihi anlar! Ersun Yanal oldu, böylesi görülmedi

Tecrübeli teknik adam bu sabah saatlerinde kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ten randevu talep etti. Başkan Öztürk'ün şehir dışında olması nedeniyle toplantı online şekilde ilerleyen saatlerde gerçekleşecek.

Ersun Yanal'ın görüşmede "2021'de yeni bir başlangıç yapmanız için gereken kolaylığı sağlamaya hazırım" demesi bekleniyor. (Fanatik)

Ersun Yanal: Kariyerim boyunca unutmayacağım
Ersun Yanal: 'Kariyerim boyunca unutmayacağım'

6-0lık hezimet sonrası Ersun Yanal depremi İstifa...

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle