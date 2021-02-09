5'te 5'le gelen liderliğin sırrı Muslera mucizesi! 2 yıl daha Galatasaray'da

Geçen yıl Rize deplasmanında ayağı kırıldıktan 6 ay sonra sahalara dönen Galatasaray kalecisi, mükemmel performansıyla parmak ısırtıyor. Yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarının moral motivasyonunu yükselten Muslera, ‘bir kaleciden daha fazlası’ olduğunu gösteriyor.

Galatasaray, ligde 5’te 5 yaparak liderliğe yükselirken sarı kırmızılı takımda golleri atan futbolcular kadar perde arkasında öne çıkan ve galibiyetlerde önemli pay sahibi olan bir isim daha var: Fernando Muslera… Geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı iki yerden kırılan ve 6 ay sahalardan uzak kalan Muslera yine imza atılması çok ama çok zor bir istatistik ile kalesine geri döndü. Kadıköy’de Fenerbahçe’ye golü atan Mostafa Mohamed kadar Uruguaylı eldiven de aslan payına sahip oldu.

Kritik anlarda takımını ayakta tuttu

Başta teknik patron Fatih Terim olmak üzere Galatasaraylılar’ın “O, bir kaleciden daha fazlası” diye tanımladığı Muslera, bu övgülere layık bir performans ortaya koydu. Sarı kırmızılılar Muslera’nın takıma dönmesi ve eldivenleri giymesinin ardından çıktığı 5 maçta da galip gelerek 15 puan topladı, liderliği de geri aldı.

Galatasaray kaptanı sahalara yüksek bir performans ile dönerek kaldığı yerden devam ederken bu 5 lig maçında kalesine gelen 22 şutun tam 20 tanesini kurtardı. Deneyimli file bekçisi kaleyi devraldığı bu süreçte kritik anlarda sahneye çıkarak takımı ayakta tutan isimdi.

Sezon sonu 2 yıllık sözleşme yapılacak

Muslera, skor 0-0 devam ederken Başakşehir maçında Guliano’nun penaltısına izin vermedi. Fenerbahçe derbisinde ise, ev sahibinin Samatta ile girdiği iki net pozisyonunda başarılı kurtarışlar yapan tecrübeli file bekçisi, Kadıköy’deki maçta toplam 5 kurtarış yaparak kalesini gole kapattı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera ile yönetim yeni kontrata imza atacak. Buna göre sarı kırmızıların 1. kaptanı olan Muslera ile sezon biter bitmez yeni sözleşme yapılacak. Galatasaray’da futbolu bırakmasına kesin gözle bakılan yıldızla kulüp en az 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

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