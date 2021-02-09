MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri5'te 5'le gelen liderliğin sırrı Muslera mucizesi! 2 yıl daha Galatasaray'da
GeriFutbol 5'te 5'le gelen liderliğin sırrı Muslera mucizesi! 2 yıl daha Galatasaray'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

5'te 5'le gelen liderliğin sırrı Muslera mucizesi! 2 yıl daha Galatasaray'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Sarı kırmızılılar, Uruguaylı yıldızın kaleyi devralmasıyla birlikte müthiş bir seri yakalayıp zirveye çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera ile yönetim yeni kontrata imza atacak. Buna göre sarı kırmızıların 1. kaptanı olan Muslera ile sezon biter bitmez yeni sözleşme yapılacak. Galatasaray’da futbolu bırakmasına kesin gözle bakılan yıldızla kulüp en az 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Geçen yıl Rize deplasmanında ayağı kırıldıktan 6 ay sonra sahalara dönen Galatasaray kalecisi, mükemmel performansıyla parmak ısırtıyor. Yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarının moral motivasyonunu yükselten Muslera, ‘bir kaleciden daha fazlası’ olduğunu gösteriyor.

Galatasaray, ligde 5’te 5 yaparak liderliğe yükselirken sarı kırmızılı takımda golleri atan futbolcular kadar perde arkasında öne çıkan ve galibiyetlerde önemli pay sahibi olan bir isim daha var: Fernando Muslera… Geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı iki yerden kırılan ve 6 ay sahalardan uzak kalan Muslera yine imza atılması çok ama çok zor bir istatistik ile kalesine geri döndü. Kadıköy’de Fenerbahçe’ye golü atan Mostafa Mohamed kadar Uruguaylı eldiven de aslan payına sahip oldu.

Kritik anlarda takımını ayakta tuttu

Başta teknik patron Fatih Terim olmak üzere Galatasaraylılar’ın “O, bir kaleciden daha fazlası” diye tanımladığı Muslera, bu övgülere layık bir performans ortaya koydu. Sarı kırmızılılar Muslera’nın takıma dönmesi ve eldivenleri giymesinin ardından çıktığı 5 maçta da galip gelerek 15 puan topladı, liderliği de geri aldı.

5te 5le gelen liderliğin sırrı Muslera mucizesi 2 yıl daha Galatasarayda

Galatasaray kaptanı sahalara yüksek bir performans ile dönerek kaldığı yerden devam ederken bu 5 lig maçında kalesine gelen 22 şutun tam 20 tanesini kurtardı. Deneyimli file bekçisi kaleyi devraldığı bu süreçte kritik anlarda sahneye çıkarak takımı ayakta tutan isimdi.

Sezon sonu 2 yıllık sözleşme yapılacak

Muslera, skor 0-0 devam ederken Başakşehir maçında Guliano’nun penaltısına izin vermedi. Fenerbahçe derbisinde ise, ev sahibinin Samatta ile girdiği iki net pozisyonunda başarılı kurtarışlar yapan tecrübeli file bekçisi, Kadıköy’deki maçta toplam 5 kurtarış yaparak kalesini gole kapattı.

Arda Turan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası gözyaşlarını tutamadı
Arda Turan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası gözyaşlarını tutamadı!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera ile yönetim yeni kontrata imza atacak. Buna göre sarı kırmızıların 1. kaptanı olan Muslera ile sezon biter bitmez yeni sözleşme yapılacak. Galatasaray’da futbolu bırakmasına kesin gözle bakılan yıldızla kulüp en az 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

5te 5le gelen liderliğin sırrı Muslera mucizesi 2 yıl daha Galatasarayda

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle