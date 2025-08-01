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58. TSYD Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği kazandı!

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#Gençlerbirliği#Ankaragücü#TFF
58. TSYD Ankara Kupasını Gençlerbirliği kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 20:02

58. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği kazandı.

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Azem İnşaat 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı TFF 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, kazandı.

Keçiören Aktepe Stadı'ndaki maçta başkentin iki köklü kulübü karşı karşıya geldi.

Maçta Gençlerbirliği'nin golleri 15. dakikada Pereira ve 75. dakikada Nalepa'dan, MKE Ankaragücü'nün golü ise 60. dakikada Recep Yiğit Sevinç'ten geldi.

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- Kupa sayıları eşitlendi

Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası'nı 18. kez kazanarak MKE Ankaragücü ile aynı sayıya ulaştı.

Kırmızı-siyahlılar, kupayı 3 yıl peş peşe kazanan MKE Ankaragücü'nün serisini de bitirdi.

Kupada iki takım arasında geçen yıl oynanan karşılaşmayı, MKE Ankaragücü 4-0 kazanmıştı.

- Gençlerbirliği kupasına kavuştu

Gençlerbirliği'nin şampiyonluk kupasını, maçın ardından düzenlenen törenle Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, verdi.

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MKE Ankaragücü'ne ikincilik kupasını ise Azem İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Doğan, takdim etti.

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#Gençlerbirliği#Ankaragücü#TFF

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