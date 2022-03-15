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57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman? İşte tarih bilgisi

#Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
57nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman İşte tarih bilgisi

Dünyanın önemli profesyonel takımlarının, dünya ve olimpiyat madalyalı sporcular ile Türk sporcular ve genç yeteneklerin yer alacağı organizasyonda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışacak. 7 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye'de 12 Pro Takım ve 6 Kıta Takımı pelotonda mücadele verecek. Peki, 57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman?

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 57'ncisi, 10-17 Nisan tarihleri arasında 'Tarihe ve doğaya saygı' mottosuyla gerçekleştirilecek. 10 Nisan'da Bodrum'da başlayacak olan organizasyon, 1308 kilometre yol kat edildikten sonra 17 Nisan'da İstanbul'da sona erecek.

Tour of Türkiye'nin yenilenen etap parkuru ise şu şekilde:

10 Nisan : Bodrum - Kuşadası

- 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı

- 12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka)

- 13 Nisan : İzmir (Konak) - Manisa (Spil)

- 14 Nisan : Manisa - Ayvalık

- 15 Nisan : Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği)

- 16 Nisan : Gelibolu - Tekirdağ

- 17 Nisan : İstanbul - İstanbul

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#Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

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