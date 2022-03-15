57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman? İşte tarih bilgisi

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 57'ncisi, 10-17 Nisan tarihleri arasında 'Tarihe ve doğaya saygı' mottosuyla gerçekleştirilecek. 10 Nisan'da Bodrum'da başlayacak olan organizasyon, 1308 kilometre yol kat edildikten sonra 17 Nisan'da İstanbul'da sona erecek.

Tour of Türkiye'nin yenilenen etap parkuru ise şu şekilde:

10 Nisan : Bodrum - Kuşadası

- 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı

- 12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka)

- 13 Nisan : İzmir (Konak) - Manisa (Spil)

- 14 Nisan : Manisa - Ayvalık

- 15 Nisan : Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği)

- 16 Nisan : Gelibolu - Tekirdağ

- 17 Nisan : İstanbul - İstanbul