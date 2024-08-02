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57. TSYD Ankara Kupası’nın sahibi MKE Ankaragücü oldu! Başkent derbisi...

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#Ankaragücü#Gençlerbirliği#TSYD
57. TSYD Ankara Kupası’nın sahibi MKE Ankaragücü oldu Başkent derbisi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 21:24

Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, 57’ncisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nı kazandı.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından 57’ncisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası, Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden MKE Ankaragücü'nün oldu.

Hakemler: Alper Akarsu, Anıl Usta, Mehmet Dura

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü (Ertaç Özbir dk. 46), Kitsiou, Coelho, Mahmut Tekdemir (Arda Ünyay dk. 79), Abdurrahim Dursun (Hayrullah Bilazer dk. 63), Tolga Ciğerci (Miraç Şimşek dk. 85), Ali Kaan Güneren (Osman Çelik dk. 63), Bassagog (Sıraç dk. 85), Efkan Bekiroğlu (Mervan Yusuf Yiğit dk. 79), Rodrigues (Cem Tuna Türkmen dk. 63), Bajic (Cephas dk. 46)

Yedekler: İsmail Çokçalış

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk (Orkun Özdemir dk. 46), Fıratcan Üzüm (Beratcan Sebat dk. 46), Alperen Babacan (Taha Necati Atay dk. 79), Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Abdullah Şahindere dk. 79), Mikail Okyar (Emre Zahit Sağlam dk. 85), Ensar Kemaloğlu (Samed Onur dk. 46), Amilton (Yatabare dk. 46), Buğra Çağıran (Etebo dk. 46), Metehan Mimaroğlu (Beratcan Sebat dk. 46), Gökhan Altıparmak (Elias Durmaz dk. 63)

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Yedekler: Atalay Gökçe, Ebrar Yiğit Aydın, Eralp Aydın, Fırat Tulgayoğlu, Baran Başyiğit, , Osman Emirkan Demir

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Goller: Tolga Ciğerci (dk. 10), Kitsiou (37), Efkan Bekiroğlu (dk. 43), Bassogog (dk. 54) (MKE Ankaragücü),

Sarı kart: Etebo (Gençlerbirliği)

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#Ankaragücü#Gençlerbirliği#TSYD

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