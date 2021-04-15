56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabını Jose Manuel Diaz Gallego kazandı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Doktor Derviş Eroğlu Caddesi'nden başlayan 160.3 kilometrelik etabın startına 167 sporcu katıldı. Yarışta dün yaşanan kaza sonucu bugün iki sporcu daha etaba giremedi.



Turda bugün yaşanan bir kaza sonucu ise Team SKS Sauerland NRW takımından Alman sporcu Johannes Adamietz de etabı tamamlayamadı.



Genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak, genellikle tırmanışın olduğu etabı Jose Manuel Diaz Gallego 4 saat 25 dakika 25 saniyeyle bitirdi.



Beşinci etapta ikinci Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine üçüncü ise İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda oldu.



- Turkuaz mayo yine Gallego'ya geçti



Turun 5. etabını birinci bitiren Jose Manuel Diaz Gallego, 18 saat 38 dakika 27 saniyeyle genel klasman liderliğine de yükseldi.



Böylece Gallego, üst üste 3 etap kazanan Mark Cavendish'ten turkuaz mayoyu aldı. İspanyol bisikletçi yarın Fethiye-Marmaris etabında turkuaz mayoyu giyecek.



Genel klasmanda Avustralyalı Jay Vine ikinci, Arjantinli Eduardo Sepulveda ise üçüncü sıraya yükseldi



- 6. etap Fethiye-Marmaris



56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabı Fethiye-Marmaris arasında yapılacak.



Bisikletçiler, 129.1 kilometrelik bu etapta birinci olmak için mücadele edecek.

- Ödül töreni

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Türk Hava Yolları Kemer-Elmalı'da (Göğübeli) dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayıp Elmalı'da sona eren etabın ödül töreninde Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego birinci, Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine ikinci, İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda ise üçüncü olarak podyuma çıktı.



Sporculara ödüllerini Elmalı Kaymakamı Harun Kazez, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.



En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu beşinci günün sonunda Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish giydi.



Beşinci etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts giymeye yine hak kazandı.



Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayo da Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik'te kaldı.

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