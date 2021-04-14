56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabını Mark Cavendish kazandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki İskele Caddesi'nden başlayan 184.4 kilometrelik etaba 169 sporcu katıldı.



Turun ikinci etabı Konya-Konya'yı ve üçüncü etabı Beyşehir-Alanya'yı da kazanan Cavendish yine yarışı en önde tamamladı. Büyük Britanyalı sporcu yarışı 4 saat 9 dakika 38 saniyelik derecesiyle kazandı.



Dördüncü etapta ikinci ve üçüncü sıra değişmedi.Beyşehir-Alanya etabında olduğu gibi Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Belçika'nın Bingoal Pauwels Sauces WB takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski ise üçüncü sırayı elde etti.



Öte yandan Belçika'nın Alpecin-Fenix takımında mücadele eden İtalyan Sacha Modolo yarışı tamamlayamadı.



- Turkuaz mayo yine Cavendish'te



Genel klasmanda 14 saat 12 dakika 42 saniyeyle Mark Cavendish liderliğini sürdürdü.



Üst üste 3. etabını kazanan Cavendish, genel klasmanda birinci olduğu için Kemer-Elmalı (Göğübeli) etabında turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.



Genel klasmanda Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından ise Belçikalı Jasper Philipsen 12 saniye geriden ikinci, ABD'nin Rally Cycling takımından Hollandalı Arvid De Kleijn ise 20 saniye geriden üçüncü sırada yer alıyor.



- Finişte kaza yaşandı



Yarışın son metrelerinde birçok bisikletçinin karıştığı bir kaza yaşandı.



Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Alman Alexander Krieger ile ABD'nin Wildlife Generation takımından ABD'li Noah Granigan son 150 metrede kaza yaptı.

Sporcular için ambulans alana girdi. Tedavilerinin yapılmaları için kaza yapan sporcular Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



- Kritik etap yarın yapılacak



56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Kemer-Elmalı (Göğübeli) arasında yapılacak.



Genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak 160.3 kilometrelik bu etapta bisikletçiler, tırmanış gerçekleştirecek.

- Ödüller töreni

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı Salcano Alanya-Kemer'de dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayıp Kemer'de sona eren etabın ödül töreninde birinci Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish, ikinci Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ve üçüncü Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski podyuma çıktı.



Sporculara ödüllerini Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.



En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu dördüncü günün sonunda yine Cavendish giydi. Cavendish yarın genel klasman birincisi olarak turkuaz mayoyu taşıyacağı için yeşil mayo 5. etapta yine Jasper Philipsen'in üzerinde olacak.



Dördüncü etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts yine giymeye hak kazandı.



Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayo ise Androni Giocattoli takımından İtalyan Nicola Venchiarutti'den Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik'e geçti.

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