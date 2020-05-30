55 yıllık hasrete toplu idman engeli

Avusturya Ligi’nde son şampiyonluğunu 1964- 1965 sezonunda yaşayan ve 55 yıldır kupa hasreti çeken LASK Linz, özellikle son 6 yıldır şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Salzburg’un hegemonyasını kırmaya bu sezon çok yaklaşmıştı. Normal sezonu rakibinin 6 puan önünde lider bitiren ve ‘şampiyonluk turu’na 27 puan taşıyan Linz’in hayalleri, koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanan toplu idmanlar nedeniyle suya düşebilir. Zira toplu idman yapıldığının ortaya çıkmasının ardından kulübe, ligin iki bölüme ayrılmış olması nedeniyle 6’şar puan silme cezası verildi. Böylece 21 puana gerileyen Linz, liderliği 24 puanlı Salzburg’a teslim etti.

11 KULÜP ŞİKAYET ETMİŞTİ

2 Haziran’da ligi yeniden başlatmaya hazırlanan Avusturya’da LASK Linz dışındaki 11 takım, çektikleri videolarla 4 kez gizlice toplu idman yapan Linz’i şikayet etmişti. 75 bin Euro para cezası da alan eski lider, puan silme ve para cezasına 14 gün içerisinde itiraz edebilir. Teknik direktör Valerien Ismael ve başkan yardımcısı Jürgen Werner düzenledikleri basın toplantısında toplu idmanlar nedeniyle özür dilemişti. Avusturya’da ligin bitimine 10 hafta bulunuyor.

6 PREMIER LİG KARŞILAŞMASI TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK

İngiliz polisi seyircisiz oynanacak karşılaşmalara rağmen stat etrafında kalabalık oluşturması ihtimali gerekçesiyle 6 mücadeleyi ‘yüksek riskli’ olarak nitelendirdi. Bu doğrultuda belirlenen mücadelelerin tarafsız bir sahada oynanması isteniyor. Bu maçlar şu şekilde: Manchester City-Liverpool, Manchester City-Newcastle, Manchester United-Sheffield United, Newcastle-Liverpool, Everton-Liverpool ve Liverpool’un şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşma.

FRANSIZLAR SORUYOR: İPTAL APTALCA MI?

Avrupa'nın birçok liginde liglerin geri dönüş tarihi açıklanırken, iptal edilen Fransa Ligi’nde bu tartışma büyüyor. Ünlü spor gazetesi L’Equipe bu konuyu manşetine taşırken, “İptal kararı aptalca mıydı?” başlığını kullandı. Fransız Spor Bakanlığı, sporcuların koronavirüs öncesindeki gibi idman yapabileceğini duyururken, futboldaki iptal kararının mali zararının boyutu soru işaretlerine neden oldu.

RUSYA VE POLONYA TARAFTARLA BAŞLIYOR

Pandemi nedeniyle 17 Mart’ta lige ara veren Rusya’da 21 Haziran’da yeniden başlayacak olan futbol maçlarına az miktarda taraftar alınacağı açıklandı. Rusya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; her maçta stat kapasitesinin yüzde 10’u kadar taraftar tribünlere alınacak. Bununla beraber taraftarlardan sosyal mesafe kurallarına uymaları istenecek. Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko, taraftar desteğinin futbolcular için önemli olduğunu ve tribünlerin futbolun duygusal bir öğesi olduğunu dile getirdi. Polonya futbol liglerinde de karşılaşmalara, 19 Haziran’dan itibaren stat kapasitelerinin yüzde 25’i oranında seyirci alınacak. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek kararın 1, 2 ve 3. lig maçlarında geçerli olacağını belirterek, statlara sadece ev sahibi takım taraftarlarının alınacağını, biletlerin de internet üzerinden satılacağını duyurdu.

İNDİRİMİ REDDETTİ, BİLETİ KESİLDİ

Korona sürecinde kulüpler ve futbolcular arasında maaş indirimi konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyor. Bundesliga’da Union Berlin de takımın tecrübeli isimlerinden Sebastian Polter’i ‘takımla dayanışma içinde olmadığı’ gerekçesiyle bundan sonraki maçlarda oynatmayacağını duyurdu ve sözleşmesini askıya aldı. Başkan Dirk Zingler konuyla ilgili, “Bizde hayal kırıklığı yarattı ve bunu kabul edemeyiz” diye konuştu.

İSVEÇ'TE FUTBOLA YEŞİL IŞIK

İsveç Profesyonel Futbol Ligleri (SEF) organizasyonu, pandemi nedeniyle askıya alınan liglerin 14 Haziran’da başlaması için hükümet ve sağlık bakanlığından gereken onayın çıktığını duyurdu. SEF Genel Sekreteri Mats Enquist, “Yetkililerin söz konusu protokolleri kabul etmesi nedeniyle son derece mutluyum. Böylece liglerin 14 Haziran’da başlaması için gereken hazırlıkları yapacağız” ifadelerini kullandı.