55 üyesi bulunan UEFA’da Süper Lig eksi 682 milyon Euro öz sermaye ile sonuncu! UEFA’nın raporuna göre kadın futbolunda ise Türkiye zirvede

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Avrupa futbolunun finans, rekabet ve oyuncu ortamı hakkında en yetkili, ayrıntılı ve kapsamlı incelemeyi sunan raporuna göre pandemi öncesine göre gelirler yüzde 4,6 arttı. Sponsor ve ticari gelirler de pandemi öncesine göre yüzde 13 daha yüksek.

AVRUPA KULÜPLERİ COVİD-19 SONRASINDA TOPARLANDI AMA

Raporda Avrupa kulüpleri ile ilgili olarak genel görütü pozitif olsa da Türkiye açısından tablo çok vahim. Öyle ki Süper Lig kulüplerinin öz sermayesi eksi 682 milyon Euro olarak raporda yer alırken Türkiye 55 UEFA ülkesi arasında bu kategoride 55. yani son sırada bulunuyor. Son sıradaki Türkiye ile 54. İsrail arasındaki fark ise 602 milyon Euro. Türkiye, kulüplerin banka borçlarında ise Avrupa’nın devleriyle yarışıyor. Süper Lig kulüpleri 1 milyar 188 milyon Euro’luk banka borcuyla Avrupa’nın 3 büyük ligi İngiltere, İspanya ve İtalya’dan sonra 4. sırada.

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3.7 MİLYAR EURO ÖZ SERMAYE İLE İNGİLTERE ZİRVEDE BULUNUYOR

Öz sermayesi artı olan ülkelerde İngiltere 3 milyar 735 milyon Euro ile zirveye yerleşmiş durumda. İngiltere’yi, 1 milyar 643 milyon Euro artı ile Almanya takip ederken, İspanya 744 milyon Euro ile üçüncü basamakta yer alıyor. Fransa 550 milyon Euro ile dördüncü, İtalya 535 milyon Euro ile 5. sırada bulunuyor. İspanya ve İtalya’da 3’er, Almanya ve İngiltere’de 4’er, Fransa’da ise 6 kulübün öz sermayesi negatif olarak raporda yer alırken Süper Lig’deki negatif öz sermayeye sahip takım sayısı ise 15.

UEFA’DA EN KÖTÜ ÖZ SERMAYEYE SAHiP 5 ÜLKE

55 ........ Türkiye ................................ -682 milyon Euro

54 ..........İsrail .................................... -80 milyon Euro

53 ........G.Kıbrıs .................................. -57 milyon Euro

52 ...... Sırbistan .................................-31 milyon Euro

51 .......Romanya ................................. -30 milyon Euro

41 MiLYON EURO’LUK TRANSFER YAPTIK

2023 kış transfer dönemine İngiliz kulüpleri damga vururken dünya genelindeki hareketlerin yüzde 31’inde Ada kulüplerinin adı vardı. Harcanan paraların %53’ü de yine İngilizlerce harcandı. Süper Lig kulüpleri 2019 kışına göre yüzde 438 artışla 41 milyon Euro’luk transfer hareketinin içinde oldu. Kulüplerimiz 21 milyon Euro harcarken oyuncu satışlarından ise 20 milyon Euro kazandı. Türkiye, Ukrayna ve Norveç’in ardından, 4 yıl önceye göre transferde en büyük artışa sahip olan ülke oldu.

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EN ÇOK ‘SÜPER’ KADIN BiZDE

UEFA’nın açıkladığı rapor finansal açıdan olumsuzluklar içerse de Türkiye için pozitif bölümler de var. Türkiye kadınlarda en üst seviye liginde en çok kulübü olan ülke durumunda. Spor Toto Süper Lig’de yer alan kulüplerin kadın takımlarının lige alınmasıyla yaşanan bu artışla ülkemiz Avrupa’da zirvede. Bununla birlikte bir önceki sezona göre 5 kulüp azalan Kadınlar Süper Ligi ile Türkiye Avrupa’da en büyük düşüşü yaşayan ülke durumunda. Ülkemiz ayrıca kadınlarda ligin yanında federasyon kupası düzenlemeyen 7 ülkeden biri. Rapora göre Türkiye’de kadın kulüplerinin yüzde 90’ı bir erkek kulübünün çatısı altında.

33- Avrupa’da her kulüp geçen sezon ortalama 30 futbolcu kullanırken Türkiye’de rakam 33. Süper Lig bu alanda Polonya’nın (33.2) ardından ikinci.

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43- Geçen sezon Süper Lig’de en çok futbolcu kullanan takım Yeni Malatyaspor (43) olurken en ez rotasyona giren ekip ise Konya (25) oldu.

529- Süper Lig kulüpleri pandemi sonrası yüzde 21’lik düşüşle 529 milyon Euro gelirle Avrupa yedincisi.

472- Süper Lig kulüplerinin oyunculara ödedikleri toplam rakam 472 milyon Euro. Pandemi sonrası yüzde 5’lik düşüş olsa da Türkiye oyunculara en çok ücret ödenen 7. Avrupa ülkesi.

4.3- Maç başına oyuncu değişikliği ile Avrupa 12.’siyiz.

25.4- Aylık kontrat uzunluğuyla Avrupa 9.’suyuz.

60- Kadrolardaki oyuncuların yüzde 60’ı yabancı.

95- Türkiye’de statların yüzde 95’i devlete ait.

90- Kadın kulüplerinin yüzde 90’ı bir erkek kulübünün çatısı altında.