55 federasyondan 49'unda seçim süreci tamamlandı! 15'inin başkanı değişti...

Federasyonların 15'inde başkan değişikliği yaşandı. Güreş, atıcılık ve avcılık, halter, oryantiring, kürek, hentbol, hava sporları, muaythai, golf, binicilik, briç, bisiklet, masa tenisi, üniversite sporları ve işitme engelliler federasyonlarında başkan değişti.
Olimpiyatlarda 3 bronz madalyayla beklentilerin altında kalınan güreş branşında, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Şeref Eroğlu, federasyon başkanlığına seçildi. Eroğlu 152 delegenin oyunu alırken, 2015'ten itibaren başkanlık görevini yürüten Musa Aydın 107 oyda kaldı.
Türkiye Golf Federasyonunun yeni başkanı Yıldırım Demirören oldu. Federasyonun 21 yıldır başkanlığını yapan Ahmet Ağaoğlu, seçimde aday olmadı.
Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyasız dönen Halter Federasyonunda başkanlığa Talat Ünlü getirildi.
Atıcılık ve Avcılık Federasyonda Gürsel Çolakoğlu, bir oy farkla federasyonun yeni başkanı seçildi.
Seçimde başkanları değişen federasyonlar ve göreve gelen isimler şöyle:
- Türkiye Güreş Federasyonu: Şeref Eroğlu
- Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu: Gürsel Çolakoğlu
- Türkiye Halter Federasyonu: Talat Ünlü
- Türkiye Oryantiring Federasyonu: Tekin Çolakoğlu
- Türkiye Kürek Federasyonu: Erhan Ertürk
- Türkiye Hentbol Federasyonu: Uğur Kılıç
- Türkiye Hava Sporları Federasyonu: Mehmet Akif Kalaycı
- Türkiye Muaythai Federasyonu: Hasan Yıldız
- Türkiye Golf Federasyonu: Yıldırım Demirören
- Türkiye Binicilik Federasyonu: Hasan Engin Tuncer
- Türkiye Briç Federasyonu: Yasemin Merçil
- Türkiye Bisiklet Federasyonu: Emin Müftüoğlu
- Türkiye Masa Tenisi Federasyonu: Oktay Çimen
- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu: Mehmet Günay
- Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu: Kerim Vural
Güven tazelediler
Genel kurulu yapılan federasyonlardan 34'ünde mevcut başkan yeniden göreve seçildi. Üç adayın yarıştığı Türkiye Basketbol Federasyonunda başkanlığa yeniden Hidayet Türkoğlu getirildi.
Başkanları değişmeyen federasyonlar ve delegelerin desteğini yeniden alan isimler şöyle:
- Türkiye Cimnastik Federasyonu: Suat Çelen
- Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu: Veli Ozan Çakır
- Türkiye Triatlon Federasyonu: Bayram Yalçınkaya
- Türkiye Eskrim Federasyonu: Murat Atalı
- Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: Mutlu Türkmen
- Türkiye Bilardo Federasyonu: Ersan Ercan
- Türkiye Yelken Federasyonu: Özlem Akdurak
- Türkiye Voleybol Federasyonu: Mehmet Akif Üstündağ
- Türkiye Okçuluk Federasyonu: Abdullah Topaloğlu
- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu: Eren Üçlertoprağı
- Türkiye Kick Boks Federasyonu: Salim Kayıcı
- Türkiye Kano Federasyonu: Alper Cavit Kabakçı
- Türkiye Ragbi Federasyonu: Murat Pazan
- Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu: Niyazi Kurt
- Türkiye Hokey Federasyonu: Sadık Karan
- Türkiye İzcilik Federasyonu: Hasan Dinçer Subaşı
- Türkiye Motosiklet Federasyonu: Bekir Yunus Uçur
- Türkiye Tenis Federasyonu: Cengiz Durmuş
- Türkiye Dans Sporları Federasyonu: Tolga Han Çinkitaş
- Türkiye Atletizm Federasyonu: Fatih Çintimar
- Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: Cengiz Toksöz
- Türkiye Yüzme Federasyonu: Erkan Yalçın
- Türkiye Okul Sporları Federasyonu: Ömür Fatih Karakullukçu
- Türkiye Boks Federasyonu: Eyüp Gözgeç
- Türkiye Badminton Federasyonu: Murat Özmekik
- Türkiye Basketbol Federasyonu: Hidayet Türkoğlu
- Türkiye Satranç Federasyonu: Gülkız Tulay
- Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu: Yasin Bölükbaşı
- Türkiye Judo Federasyonu: Sezer Huysuz
- Türkiye Halk Oyunları Federasyonu: Suat Aksu
- Türkiye Dağcılık Federasyonu: Ersan Başar
- Türkiye Tekvando Federasyonu: Metin Şahin
- Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: Hakan Kazancı
- Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu: Mehmet Zeki Akıncı
Sualtı, sutopu, karate, özel sporcular, bedensel engelliler ve görme engelliler spor federasyonlarının genel kurulları henüz yapılmadı.