50 milyonluk hakem!

Bahis oynadıkları gerekçesiyle önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırılan ve ardından İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan bazı hakemlerin banka ve bahis sitesi hesaplarında yapılan MASAK incelemesinde şoke edici rakamlar ortaya çıktı... Mahkeme, önceki gün haklarında tutuklama kararı verdiği Klasman (2. ve 3. Lig) hakemleri Nevzat Okat, Erkan Arslan ve Yakup Yapıcı ile ilgili karar yazısında, şüphelilerin onlarca milyon TL’lik bahis oynadığını belirtti.

PFDK, Nevzat Okat’a 10 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti

Nevzat Okat’ın 2021-25 yılları arasındaki MASAK Bankacılık İşlemleri incelemesinde toplam 50 milyon 267 bin 645 TL’lik finansal işlem hacmi bulundu. Okat’ın söz konusu dönemde bahis firmalarında yaptığı 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93 TL finansal hacim belirlenirken, ilgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 TL para çıkışı, ilgili firmadan 636 bin 179 TL para girişi belirlendi. PFDK’dan da 10 ay hak mahrumiyeti cezası alan Okat’ın cep telefonunun notlar bölümünde yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgilerinin tespit edildiği de vurgulandı.

Erkan Arslan 2021-25 arası bahis sitelerinde 6 bin 380 işlem yapmış

PFDK’nın 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği Erkan Arslan’ın bankacılık işlemleri incelendiğinde, 2021-2025 arasında toplam 35 milyon 179 bin 61 liralık finansal işlem tespit edildi. Bu süreçte bahis sitelerinde 6 bin 380 işlem yapan Arslan’ın, 10 milyon 548 bin 837 TL’lik işlem hacmi belirlendi. İlgili firmalara 6 milyon 544 bin 87 lira para çıkışı olduğu, ilgili firmalardan ise 4 milyon 4 bin 749 lira para girişi olduğu kaydedildi. Mahkeme kararında Arslan’ın 4 Ekim’e kadar profesyonel hakem olmadığını beyan ettiği de belirtildi.

Yakup Yapıcı, müsabaka sonucunu etkileme eyleminde bulundu

Erkan Arslan gibi PFDK’dan 12 ay ceza alan Yakup Yapıcı’nın bankacılık işlemleri incelendiğinde 2021-2025 arasında toplam 8 milyon 501 bin 293 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Bahis siteleri ile toplam bin 124 işlemde 1 milyon 688 bin 222 TL’lik finansal işlem hacmi bulunan Yapıcı’nın, 1 milyon 22 bin TL ödediği bahis firmasından 666 bin 165 TL aldığı ifade edildi. Yapıcı’nın yasa dışı bahis sitelerine giriş yaptığının tespit edildiği ve müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu vurgulandı.

NEVZAT OKAT BU SEZON 8 MAÇTA GÖREV ALDI

Son 5 yılda banka hesaplarında 50 milyon TL’lik işlem tespit edilen Kütahya bölgesi hakemi Nevzat Okat, şubattan beri 2. ve 3. ligler ile Türkiye Kupası’nda hakemlik yapıyor. Bu sezon 8 maçta görevlendirilen Okat, 4’ünde düdük hakemliği, 4’ünde dördüncü hakemlik yaptı