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50 gol barajını geçen Mauro Icardi, Hagi’ye bir adım daha yaklaştı

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Hagi
50 gol barajını geçen Mauro Icardi, Hagi’ye bir adım daha yaklaştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 07:00

Antalyaspor deplasmanında Galatasaray adına perdeyi açan isim olan Mauro İcardi, Süper Lig’de kırmızı beyazlı takıma karşı oynadığı maçları boş geçmeme geleneğini sürdürdü.

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Arjantinli futbolu 2022-23 sezonunda ikinci devrede Rams Park’ta oynanan ve 2-1 kazanılan maçta bir gole imza atmıştı. Geçen sezon ilk devre deplasmanda yapılan ve 2-0 kazanılan karşılaşmada bir gol ve bir asistle oynayan İcardi, galibiyeti getiren isim olmuştu.

Icardi 2022-23’te oynanan ilk maçta henüz transferi gerçekleşmediği için geçen sezon ikinci yarıdaki karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Antalyaspor’a karşı üçüncü maçında da fileleri havalandırmayı başardı. Dünkü maçta duble yapan yıldız futbolcu ligde Galatasaray formasıyla 50 gol barajını geçen ikinci yabancı oyuncu oldu. Rekor 59 golle Hagi’de.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Hagi

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