50.000 TL Ödül Havuzlu PUBG Protality Series Grup Aşaması ile Geri Döndü
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlayan ve Mart ayına kadar devam edecek olan Supradyn Energy PUBG Protality Series için grup aşaması başladı.
Türk PUBG sahnesinin gelişimi adına Supradyn Energy’nin ana sponsor olduğu, Axe ve WD_Black’in destekleriyle katkı sağladığı Supradyn Energy PUBG Protality Series oyuncular için daha fazla rekabet, izleyiciler için daha fazla aksiyon sunuyor.
Supradyn Energy’nin 2019 yılından beri sürdürdüğü Gaming ve Espor projelerinde yeni bir nokta olan Supradyn Energy PUBG Protality Series, rekabetin doğasında var olan fiziksel ve mental dinamikleri ve zorlu koşullarda başarılı olma mottosunu merkeze alıyor.
Axe Türk erkeklerinin etkileyici kokularla daha özgüvenli hissetmesini sağlıyor, ayrıca Türk oyuncuları PUBG Protality Series'de de destekliyor.
WD_Black tarafından yakın zamanda duyurulan PCIe Gen4 teknolojisini sunan WD_BLACK SN850 NVMe SSD de bu proje kapsamında oyuncularla buluşuyor. Maçlar boyunca 7000 MB/sn’ye kadar okuma ve 5300 MB/sn’ye kadar yazma performansı bulunan SN850 NVMe SSD hakkında detaylı bilgiler veriliyor.
Açık eleme ve Seeding aşamaları yoğun mücadeleye sahne olan maçların ardından grup aşamasına kalan 16 takım belli oldu. 16 takıma daha önceden grup aşamasına davet almış 8 takımın da eklenmesiyle birlikte 3 grup halinde mücadele edecek ekiplerden sıralamada ilk 16’ya giren takımlar büyük final aşamasına devam edecek.
Grup aşamasında mücadele edecek takımlar
- 1907 FENERBAHÇE
- 836 PIZZA LOCALE
- ALFA Espor
- Blaze Esports
- Çamlıca Espor
- Çarşı Esports
- EDGE
- Efes Ayran
- EX4 Frag
- Not Fair
- FASTPAY WILDCATS
- Fight For Honor E-Spor
- Karagumruk
- Kumiho Gaming
- Kutadgu Bilig
- Meat Grinders
- MOD-Z ESPORTS
- Orgless
- PayHesap Kütahya Esports
- PlaceOwners
- SAV4GE
- STAY HOME
- Unity eSports
- Ünalnet Esports
Grup aşaması maç günleri
- Grup Aşaması #1: 23.01.2020 - 24.01.2021 20:00
- Grup Aşaması #2: 30.01.2021 - 31.01.2021 20:00
- Grup Aşaması #3: 06.02.2021 - 07.02.2021 20:00
Grup aşaması maçları Buğrahan “Wreckage” Şevke ve Timur “Timurlengx” Günay'ın sunumu ile http://twitch.tv/pubgtvturkiye adresinden canlı olarak takip edilebilecek.
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