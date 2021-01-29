50.000 TL Ödül Havuzlu PUBG Protality Series Grup Aşaması ile Geri Döndü

Türk PUBG sahnesinin gelişimi adına Supradyn Energy’nin ana sponsor olduğu, Axe ve WD_Black’in destekleriyle katkı sağladığı Supradyn Energy PUBG Protality Series oyuncular için daha fazla rekabet, izleyiciler için daha fazla aksiyon sunuyor.

Supradyn Energy’nin 2019 yılından beri sürdürdüğü Gaming ve Espor projelerinde yeni bir nokta olan Supradyn Energy PUBG Protality Series, rekabetin doğasında var olan fiziksel ve mental dinamikleri ve zorlu koşullarda başarılı olma mottosunu merkeze alıyor.

Axe Türk erkeklerinin etkileyici kokularla daha özgüvenli hissetmesini sağlıyor, ayrıca Türk oyuncuları PUBG Protality Series'de de destekliyor.

WD_Black tarafından yakın zamanda duyurulan PCIe Gen4 teknolojisini sunan WD_BLACK SN850 NVMe SSD de bu proje kapsamında oyuncularla buluşuyor. Maçlar boyunca 7000 MB/sn’ye kadar okuma ve 5300 MB/sn’ye kadar yazma performansı bulunan SN850 NVMe SSD hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Açık eleme ve Seeding aşamaları yoğun mücadeleye sahne olan maçların ardından grup aşamasına kalan 16 takım belli oldu. 16 takıma daha önceden grup aşamasına davet almış 8 takımın da eklenmesiyle birlikte 3 grup halinde mücadele edecek ekiplerden sıralamada ilk 16’ya giren takımlar büyük final aşamasına devam edecek.

Grup aşamasında mücadele edecek takımlar

1907 FENERBAHÇE

836 PIZZA LOCALE

ALFA Espor

Blaze Esports

Çamlıca Espor

Çarşı Esports

EDGE

Efes Ayran

EX4 Frag

Not Fair

FASTPAY WILDCATS

Fight For Honor E-Spor

Karagumruk

Kumiho Gaming

Kutadgu Bilig

Meat Grinders

MOD-Z ESPORTS

Orgless

PayHesap Kütahya Esports

PlaceOwners

SAV4GE

STAY HOME

Unity eSports

Ünalnet Esports

Grup aşaması maç günleri

Grup Aşaması #1: 23.01.2020 - 24.01.2021 20:00

Grup Aşaması #2: 30.01.2021 - 31.01.2021 20:00

Grup Aşaması #3: 06.02.2021 - 07.02.2021 20:00

Grup aşaması maçları Buğrahan “Wreckage” Şevke ve Timur “Timurlengx” Günay'ın sunumu ile http://twitch.tv/pubgtvturkiye adresinden canlı olarak takip edilebilecek.