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Haber Giriş: 13.12.2020 - 18:03 | Son Güncelleme:

50.000 TL Ödül Havuzlu PUBG Ligi İçin Oyuncu Kayıtları Açıldı

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50.000 TL Ödül Havuzlu PUBG Ligi İçin Oyuncu Kayıtları Açıldı
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2020 itibariyle Türkiye PUBG sahnesi için Premium PUBG Ligi olarak tasarlanan Supradyn Energy PUBG Protality Series‘in Sezon 1 kayıtları an itibariyle açıldı.

64 takımın, 50.000TL’lik ödül havuzuna sahip lige katılım için mücadele vereceği Açık Elemeler, Aralık sonunda başlayacak. Lig, 29 Kasım’da düzenlenen “Invitational Sonbahar Kupası”‘nı ilk 8 içinde bitiren tüm takımlara ise davetli olarak yer verecek.

Tıpkı PCS gibi, Supradyn Energy PUBG Protality Series’de de bir Eleme Aşaması, bir Grup Aşaması ve bir Final Aşaması bulunacak. Bu aşamalar boyunca 90 saatten daha uzun bir yayın akışı hedeflenirken, bu yayınların profesyonel ve zengin içeriklerle desteklenmesi, oyunculara ve ekosisteme bugüne kadar gördüklerinizden çok daha kaliteli bir PUBG deneyimi sunulması esas olacak.

PUBG sahnesinde köklü takımların yanı sıra, yeni oluşumların da kendini göstermesini planlayan lig  hakkında detaylı bilgi için protality.gg adresini ziyaret edebilirsiniz.

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