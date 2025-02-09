5 soruda Fenerbahçe'nin transfer gerçekleri!

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Peş peşe yaşanan sakatlıkların büyük sorunlara sebep olduğu stoper ve sol bek mevkilerine yeni oyuncu alınmayacak. Mourinho, eldeki oyuncuların yeterli olduğu düşüncesinde.

Yeni sağ bek Mimovic de kiralık verilecek. Bright Osayi-Samuel’in ise sözleşme yenilemediği için Türkiye’deki maçlarda oynatılmayacağı iddiası kesinlikle söz konusu değil.

Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosunu on numara Anderson Talisca, stoperler Milan Skriniar, Diego Carlos ve sağ bek Ongjen Mimovic ile takviye etmesine karşın, taraftarların zihinlerini meşgul eden 5 önemli soru bulunuyor. Bu soruların cevaplarını öğrenebilmek için sarı lacivertli kulübün yetkilileriyle görüştük ve bakın ne karşılık aldık.

'SAKAT STOPERLER KISA SÜREDE DÖNECEK'

'Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek’in sakatlanmaları nedeniyle yeni stoper transferi yapılacak mı?'

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Bu oyunculardan Yusuf Akçiçek 1 hafta, Djiku 2-3 hafta, Diego Carlos da 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak. Takıma dönüş süreleri kısa olduğu için yeni bir stoper alınmasına gerek olmadığı düşünülüyor.

'KANAT BEK OYNAYACAK ÇOK İSİM VAR'

'Oosterwolde’nin sakatlığı sonrası tam olarak güçlendirilmediği düşünülen sol beke yeni oyuncu alınacak mı?'

Teknik direktör Jose Mourinho’nın oynattığı üçlü savunma sisteminde klasik bek oyuncuları yerine kanat bekler önem kazandı. Bu mevkide görev verilen Szymanski, Kostic ve Levent beklentileri karşılayan oyunlar sergiledi. Ayrıca Mert Müldür ve Oğuz da gerektiğinde kanat bek oynayabileceklerini kanıtladıkları için sol bek alınmayacak.

'BUNDAN SONRA TRANSFER YAPILMASI ŞART DEĞİL'

'Fenerbahçe için ‘ara transfer dönemini tamamen kapattı, bundan sonra futbolcu almayacak’ diyebilir miyiz?'

Yönetim ve teknik heyet, takımın ihtiyaç duyduğu mevkilere gerekli takviyelerin yapıldığını düşünüyor. Fenerbahçe bundan sonra sadece ‘olursa’ fırsat transferi yapacak.

'MIMOVIC'İN TÜRKİYE'Yİ TANIMASI GEREKİYOR'

'Yeni transfer edilen Sırp sağ bek Ongjen Mimovic kalacak mı yoksa Süper Lig’den bir takıma kiraya mı gönderilecek?'

Mourinho, henüz 20 yaşında olan genç oyuncunun hemen Türkiye Ligi’ne adapte olup yüksek performans göstereceğine pek ihtimal vermiyor. Bu nedenle de sezonun bundan sonraki bölümünde bir Süper Lig takımına kiraya verilip sürekli oynaması sağlanacak ve gelişimi takip edilecek.

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'OSAYI-SAMUEL İKİ KULVARDA DA OYNAYACAK'

'Sözleşme yenilemeyen Osayi-Samuel’in TFF listesine alınmayıp, sadece Avrupa Ligi’nde oynatılacağı iddiası doğru mu?'

Sözleşme yenilemeyen Osayi-Samuel’in TFF listesine alınmayıp, sadece Avrupa Ligi’nde oynatılacağı iddiası doğru mu? Böyle bir şey kesinlikle yok. Teknik direktör Jose Mourinho, Nijeryalı sağ bekten hem UEFA Avrupa Ligi’nde hem de Süper Lig’de yararlanmayı düşünüyor.