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5 sete giden maçta galibiyet Fenerbahçe'nin!

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#Fenerbahçe Medicana#Arkas Spor#Efeler Ligi
5 sete giden maçta galibiyet Fenerbahçenin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 17:37

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-2 yendi.

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Efeler Ligi 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Medicana: 3 - Arkas Spor: 2

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun

Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi, Samet Baltacı, Drzyzga (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Karyagin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci, Yasin Aydın, Caner Pekşen)

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin (Zenger, Onur Topbaşlı, Melih Sıratça, Can Koç)

Setler: 25-22, 22-25, 21-25, 25-14, 15-11

Süre: 127 dakika (28, 31, 29, 22, 17)

 

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#Fenerbahçe Medicana#Arkas Spor#Efeler Ligi

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