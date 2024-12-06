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5 sete giden maçta galibiyet Fenerbahçe'nin!

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#Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe Medicana#Sporanasayfa
5 sete giden maçta galibiyet Fenerbahçenin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 00:04

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 yendi.

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Atina'daki Melina Merkouri Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, 16-25, 25-14, 25-19, 35-37 ve 15-8'lik setlerle 3-2 galip geldi.

Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini aldı. Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.

SPOR TOTO KAZANDI

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya'nın WWK Volleys ekibini deplasmanda 3-1 yendi.

Herrsching kasabasındaki Nikolaus Salonu'nda yapılan karşılaşmada Spor Toto, 25-19, 23-25, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip geldi.

Müsabakanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

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#Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe Medicana#Sporanasayfa

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