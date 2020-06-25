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Haber Giriş: 25.06.2020 - 16:22,Son Güncelleme:

5 maçlık iddaa kuponu oynadı, 90+4’te 5.596 TL kazandı!

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5 maçlık iddaa kuponu oynadı, 90+4’te 5.596 TL kazandı!
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Yine bir son dakika golü, yeni bir kazanma hikayesi daha! 5 maçlık iddaa kuponu oynayan bir Misli.com üyesi, Ujpest'in 90+4'te gelen golüyle 5.596 TL kazandı! Misli misli oynadı, kazancına kazanç kattı...

Bu bir ilandır

Hemen hemen her gün bir son dakika golüyle binlerce lira kazanan Misli.com üyesinin hikayesine denk gelebiliyorsunuz.

Maxim'in penaltı golü Galatasaray cephesinde üzüntüyle karşılanmış ancak canlı iddaa kuponu yapan "Süperman111" tam 8.162 TL kazanmıştı!

Canlı iddaa kuponu ile 8.162 TL kazandı 90 15te Galatasaray golü yediğinde...
Canlı iddaa kuponu ile 8.162 TL kazandı! 90 15'te Galatasaray golü yediğinde...

 

5 MAÇLIK İDDAA KUPONU OYNADI, 90+4’TE 5.596 TL KAZANDI!

Yine bir son dakika golü, yeni bir kazanma hikayesi daha...

İtalya, Macaristan, İspanya ve Polonya! Hepsi koronavirüs arasından geri döndü, iddaa bülteni oldukça zenginleşti. Bunu fırsat bilen Misli.com üyeleri de kupon yelpazesini genişletip kazançlarına kazanç katmaya başladı.

"Ujpest - Zalaegerszeg" karşılaşması ise nefesleri kesti.

Macaristan'da düşme korkusuyla mücadele eden bu iki takımdan Ujpest, 90+4'te Kire Ristevski'nin attığı golle son maç haftasına umutlu girdi.

5 maçtan oluşan iddaa kuponu Ujpest galibiyeti sonrası bir Misli.com üyesine 5.596 TL kazandırdı...

İşte o kupon...

5 maçlık iddaa kuponu oynadı, 90+4’te 5.596 TL kazandı

 

5 maçlık iddaa kuponu oynadı, 90+4’te 5.596 TL kazandı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

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