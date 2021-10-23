5 gollü müthiş maçta Keçiören 90+7'de güldü!

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak
Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Ogün Bayrak (Dk. 87 Abdulkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cihan, Pululu (Dk. 68 Uğur Utlu), Hamza Gür, Taşkın Çalış (Dk. 61 Vusal Iskandarlı), Olawoyin (Dk. 87 Djibrilla), Eze (Dk. 61 Ali Yavuz Kol)
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Etoga (Dk. 73 Emir Kaan Gültekin), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 46 Rroca), Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Dk. 86 Ferhat Yazgan), Topalli (Dk. 86 Kaan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz, Ethemi (Dk. 46 Duhan Aksu)
Gol: Dk. 24 ve Dk. 64 Olawoyin, Dk. 90+7 Vusal Iskandarlı (Ankara Keçiörengücü), Dk. 54 Ali Yaşar, Dk. 74 Emir Kaan Gültekin
Sarı kartlar: Dk. 22 Eze, Dk. 33 Taşkın Çalış, Dk. 85 Ogün Bayrak, Dk. 86 Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü), Dk. 85 Eslem Öztürk, Dk. 85 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
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