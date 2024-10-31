5 gollü maçta Liverpool, Ferdi Kadıoğlu'nu üzdü

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Ferdi Kadıoğlu’nun takımı Brighton, İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Liverpool’u konuk etti.

Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Brighton & Hove Albion, Liverpool'a 3-2 mağlup olarak elendi.

Liverpool'a tur biletini getiren golleri 46. ve 63. dakikalarda Gakpo ve 85. dakikada Luis Diaz kaydetti. Brighton'ın golleri ise 81. dakikada Adingra ve 90. dakikada Lamptey'den geldi.

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla maça ilk 11’de başladı ve 45 dakika süre aldı.

Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı.