5 gollü maçta kazanan Sakaryaspor oldu

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, konuk olduğu Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yendi.
Ankara Keçiörengücü'nde Görkem Bitin, 90+6'ncı dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı (Dk. 76 Oğuzhan Ayaydın), Caulker, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Dk. 57 Görkem Bitin), Süleyman Luş, Erkam Develi, Traore (Dk. 82 Halil Can Ayan), Rroca (Dk. 76 Camara), Dembele (Dk. 82 Abazaj), Diouf
Sakaryaspor: Szumski, Muhammed Himmet Ertürk, Oğuzhan Çapar, Erdi Dikmen, Kahraman Demirtaş (Dk. 46 Volkan Eğri), Bülent Uzun (Dk. 62 Engin Can Aksoy), Simon, Totre, Aabid (Dk. 81 Emre Demir), Saint-Louis (Dk. 35 Mamadou), Andrade
Goller: Dk. 12 Saint-Louis, Dk. 36 Mamadou, Dk. 88 Andrade (Penaltıdan) (Sakaryaspor), Dk. 17 Dembele, Dk. 63 Görkem Bitin (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 26 Erdi Dikmen, Dk. 90 Mamadou (Sakaryaspor), Dk. 45 Süleyman Luş, Dk. 46 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)