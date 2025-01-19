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5 gollü maçta kazanan Sakaryaspor oldu

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#1. Lig#Sakaryaspor#Ankaragücü
5 gollü maçta kazanan Sakaryaspor oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 17:03

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, konuk olduğu Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yendi.

Ankara Keçiörengücü'nde Görkem Bitin, 90+6'ncı dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı (Dk. 76 Oğuzhan Ayaydın), Caulker, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Dk. 57 Görkem Bitin), Süleyman Luş, Erkam Develi, Traore (Dk. 82 Halil Can Ayan), Rroca (Dk. 76 Camara), Dembele (Dk. 82 Abazaj), Diouf

Sakaryaspor: Szumski, Muhammed Himmet Ertürk, Oğuzhan Çapar, Erdi Dikmen, Kahraman Demirtaş (Dk. 46 Volkan Eğri), Bülent Uzun (Dk. 62 Engin Can Aksoy), Simon, Totre, Aabid (Dk. 81 Emre Demir), Saint-Louis (Dk. 35 Mamadou), Andrade

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Goller: Dk. 12 Saint-Louis, Dk. 36 Mamadou, Dk. 88 Andrade (Penaltıdan) (Sakaryaspor), Dk. 17 Dembele, Dk. 63 Görkem Bitin (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 26 Erdi Dikmen, Dk. 90 Mamadou (Sakaryaspor), Dk. 45 Süleyman Luş, Dk. 46 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

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#1. Lig#Sakaryaspor#Ankaragücü

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