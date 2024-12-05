5 gollü maçta Çaykur Rizespor turu geçti

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor konuk ettiği Silivrispor’u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar



21. dakikada sol kanattan Ramazan Kallıoğlu’nun ortasında ceza sahası içinde Mert Aktaş şutunda top ağlara gitti. 1-0

31. dakikada ceza sahası dışı sol taraftan Hojer'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Papanikolaou, kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Papanikolaou kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

55. dakikada Çaykur Rizespor defansının hatasında topu kapan Mert Aktaş’ın kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu filelere gitti. 2-2

86. dakikada ceza sahası için son çizgiye inen Benhur'un pasında Zeqiri topu ağlara yolladı. 3-2

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bilal Gölen, Gökhan Barcın

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Eray Korkmaz (Benhur Keser dk. 75), Hojer (Mithat Pala dk. 80), Ayberk Karapo, Halil Pehlivan, Akintola (Olawoyin dk. 59), Papanikolaou, Buljubasic (Varesanovic dk. 59), Zeqiri, Minchev (Emrecan Bulut dk. 59), Jurecka

Yedekler: Canberk Yurdakul, Mocsi, Sowe, Amir Hadziahmetovic, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Silivrispor: Kaan Atakan, Oğuz Yavuz (Tahsin Hacımustafaoğlu dk. 59), Atakan Aksoy, Ramazan Kallıoğlu, Vedat Saygı, Murat Ulusoy (Emre Eser dk. 75), Emirhan Türkmen, Emir Hakan Patan (Kerim Bölük dk. 59), Emre Demir (Mehmet Aydın dk. 59), İsmail Düzgün (Batuhan Kurt dk. 80), Mert Aktaş

Yedekler: Enes Sancar Şahin, Mehmet Uslu, Halil Uysal, Hasan Can Çetin, Barış Korkmaz

Teknik Direktör: Özgür Ergün

Goller: Papanikolaou (dk.31, ve 47) Zeqiri (dk. 86) (Çaykur Rizespor), Mert Aktaş (dk. 21 ve 55) (Silivrispor)

Sarı kartlar: Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Benhur (Çaykur Rizespor), Emirhan Türkmen, İsmail Düzgün (Silivrispor)

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