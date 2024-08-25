5 gollü düelloda Bayern kazandı, Sacha Boey maça damga vurdu

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Bayern Münih, Bundesliga'nin ilk haftasında deplasmanda Wolfsburg'u 3-2 mağlup etti.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 19'da Jamal Musiala, 65'te Jakup Kaminski (KK) ve 82'de Serge Gnabry kaydetti.

Wolfsburg'un gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere 47 ve 55. dakikalarda Lovro Majer kaydetti.

Boey, Jamal Musiala'nın golünün asistini yaparken bir penaltıya sebebiyet verdi.

Bayern Münih bu sonuçla ligi 3 puanla açtı.

Bavyera ekibi bir sonraki hafta evinde Freiburg ile karşılaşacak. Wolfsburg ise Holstein Kile ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.