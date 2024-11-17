5 gollü maça Davinson Sanchez damgası! Büyük talihsizlik, Kolombiya'yı yaktı

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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Uruguay, Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya’yı konuk etti.
Ev sahibi Uruguay, Kolombiya karşısında son anlarda gelen golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Ev sahibinin gollerini Galatasaraylı savunmacı 57. dakikada Davinson Sanchez (k.k.), 60. dakikada Rodrigo Aguirre ve 90+11. dakikada Manuel Ugarte attı.
Konuk takım Kolombiya'nın golleri ise 31. dakikada Juan Fernando Quintero ve 90+6. dakikada Gomez'den geldi.