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5 gollü maça Davinson Sanchez damgası! Büyük talihsizlik, Kolombiya'yı yaktı

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#Futbol#Davinson Sanchez#Kolimbiya
5 gollü maça Davinson Sanchez damgası Büyük talihsizlik, Kolombiyayı yaktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 00:12

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Uruguay, Davinson Sanchez'in büyük talihsizlik yaşadığı maçta Kolombiya’yı 90+11. dakikada attığı golle 3-2 yendi.

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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Uruguay, Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya’yı konuk etti.

Ev sahibi Uruguay, Kolombiya karşısında son anlarda gelen golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ev sahibinin gollerini Galatasaraylı savunmacı 57. dakikada Davinson Sanchez (k.k.), 60. dakikada Rodrigo Aguirre ve 90+11. dakikada Manuel Ugarte attı.

Konuk takım Kolombiya'nın golleri ise 31. dakikada Juan Fernando Quintero ve 90+6. dakikada Gomez'den geldi.

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#Futbol#Davinson Sanchez#Kolimbiya

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