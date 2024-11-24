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5 gollü düelloyu Liverpool kazandı, zirvede farkı açtı

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#Liverpool#Premier Lig#Futbol
5 gollü düelloyu Liverpool kazandı, zirvede farkı açtı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 19:10

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, gol düellosuna dönüşen maçta Southampton'ı 3-2 mağlup etti ve liderliğini perçinledi.

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İngiltere Premier Lig'in 13. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Southampton ile kozlarını paylaştı.

St. Mary's Stadı'nda oynanan ve 5 gole sahne olan maçı Liverpool 3-2 kazanmayı başardı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Dominik Szoboszlai, 65 ve 83. dakikalarda ise Mohamed Salah kaydetti.

Liverpool'da galibiyetin mimarı olan Salah, Premier Lig'deki 10. golünü kaydederken 6 da asist yaptı.

Manchester City'nin Tottenham'a 4-0 kaybettiği haftada Liverpool, en yakın takipçisi Cityl'le arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Southampton ise 4 puanla son sırada kaldı.

Liverpool, Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City ile karşılaşacak. Southampton ise Brighton'a konuk olacak.

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#Liverpool#Premier Lig#Futbol

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